Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110932
ALTIN
175.154
DOLAR
4.0605
STERLİN
5.7242
EURO
4.9845
Frank içkileri içemeden yakalandı
FRANK İÇKİLERİ İÇEMEDEN YAKALANDI
Gazimağusa’da 5 kişi boğulmaktan kurtarıldı
GAZİMAĞUSA'DA 5 KİŞİ BOĞULMAKTAN KURTARILDI
Trafik kazası: İki kişi yaralandı
TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Kumyalı'da yangın
KUMYALI'DA YANGIN
banner256

Otostopla tatile çıkmıştı...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerden genç kızın Fethiye’ye tatile geldiği ve araca otostopla bindiği ortaya çıktı.

Otostopla tatile çıkmıştı...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerden genç kızın Fethiye’ye tatile geldiği ve araca otostopla bindiği ortaya çıktı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:15
Otostopla tatile çıkmıştı...

Otostopla tatile çıkmıştı! 22 yaşındaki kızın feci sonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerden genç kızın Fethiye’ye tatile geldiği ve araca otostopla bindiği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Erol Bağ (53) idaresindeki 32 PR 246 plakalı otomobilAntalya-FethiyeKarayolu 29’uncu kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Gizem Polat (22) ve Salim Yapıcı (21) yaralandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücü Erol Bağ ve Gizem Polat hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Salim Yapıcı ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi. 

banner223

Kazada yaşamını yitiren 22 yaşındaki Gizem Polat'ın, arkadaşlarıyla otostop yaparak Fethiye'ye tatil için geldiği ve aracı yolda otostop çekerek bindiği ortaya çıktı. Kaza sonrası aracın hız göstergesinin 130’da takılı kaldığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Erol Bağ'ın cesedi MuğlaBüyük Şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı. 

Olay yerine gelen Fethiye Cumhuriyet Savcısını yaptığı ön incelemenin ardından Bağ ve Polat'ın cesetleri Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Anahtar Kelimeler:
MuğlaOtostopKızKazaOldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftlik Bank yuva da yıktı...
Çiftlik Bank yuva da yıktı...
"TC YSK Seçime Girecek Siyasi Partileri Belirledi"
"TC YSK Seçime Girecek Siyasi Partileri Belirledi"
Korkunç kazada dokuz aylık bebek yaşamını yitirdi...
Korkunç kazada dokuz aylık bebek yaşamını yitirdi...
Sedat Peker ile selfie çekildiler!
Sedat Peker ile selfie çekildiler!
MİT Adil Öksüz'ün izine ulaştı!
MİT Adil Öksüz'ün izine ulaştı!
Özkan: “Müthiş bir devrim”
Özkan: “Müthiş bir devrim”
İyi Parti Türkiye’de 24 Haziran seçimine katılabilecek
İyi Parti Türkiye’de 24 Haziran seçimine katılabilecek
CHP'li 15 milletvekili İyi Parti'ye katıldı
CHP'li 15 milletvekili İyi Parti'ye katıldı
CHP'de deprem 15 milletvekili başka partiye geçti...
CHP'de deprem 15 milletvekili başka partiye geçti...
O ülkede deprem meydana geldi....
O ülkede deprem meydana geldi....

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim