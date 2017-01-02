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02 Ocak 2017 Pazartesi 13:54

OTOPSİDEN ÇIKAN KORKUNÇ DETAY!

OTOPSİDEN ÇIKAN KORKUNÇ DETAY!
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OTOPSİDEN ÇIKAN KORKUNÇ DETAY!
Reina'da hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri tamamlandı

Yılbaşı gecesi teröre kurban giden 39 kişinin ilk otopsi detayları ortaya çıktı. Kayıtlara göre bazı kurbanlar yakın mesafeden vurulmuş. Bazı kurşunlar da bir kurbandan çıkıp diğerine isabet etmiş...

Reina'ya yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı. 15 cenaze ailelere teslim edildi. Kimliği ve uyruğu henüz tespit edilemeyen bir cenazenin işlemlerinin ise bugün tamamlanması bekleniyor.


Hepsi kurşunla ölmüş
Cenazelere Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilere göre ölümlerin tamamı ateşli silah yaralanmasından kaynaklı. Denize atladıkları için boğulma veya diğer sebeplerden kaynaklı bir ölüm yok.Maktulleri öldüren kurşunlar 7.62 çapında otomatik bir silaha ait. Bazı kurşunlar bir kurbandan çıkıp diğerine saplanmış. Cesetlere birden fazla kurşun isabet etmiş. Kurbanların birçoğu da olay yerinde hayatını kaybetmiş.


Yakın mesafeden kafaya ateş
Otopsi raporlarındaki bir diğer detay da atış mesafesi... Bazı kurbanlar çok yakın mesafeden vurulmuş. Kafasından neredeyse 'bitişik atış' seviyesinde vurulan bazı cenazeler var. Göğüs ve kafa bölgesinden vurulanların yanı sıra sırtından da vurulan cenazeler var. Bununla birlikte bütün cenazeler göz ile teşhise müsait durumda. O sebeple herhangi bir DNA testine gerek kalmadan cenazelerin kimliği yakınları tarafından teşhis edilebildi.



Milliyet
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