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Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili İstanbul\'daki Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti

İstanbul, 6 Eylül 18 (.): İstanbul Maltepe Bostancı sahilindeki helikopter kazasında yaralanan Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Ünver, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili İstanbul\'daki Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti

İstanbul, 6 Eylül 18 (.): İstanbul Maltepe Bostancı sahilindeki helikopter kazasında yaralanan Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Ünver, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

06 Eylül 2018 Perşembe 19:01
Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili İstanbul\'daki Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti
İstanbul, 6 Eylül 18 (.): İstanbul Maltepe Bostancı sahilindeki helikopter kazasında yaralanan Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Ünver, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bostancı sahilinde iskele civarında düşen helikopterin enkazının denizden çıkarılmasına yönelik ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kazada yaralan Otokar AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Ünver, tedavi gördüğü Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde hayatını kaybetti.
Helikopterin pilotu İsmet Özgür\'ün tedavisi ise Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde devam ediyor.
Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, Özgür\'ün sağlık durumuna ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneye intikal ettirildikten sonra vücut taraması ve tomografisinin çekildiğini, sağlık durumunun orta düzeyde olduğunu bildirdi.
Demirhan, hastanın bilincinin açık olduğunu belirterek, "Su yutmasına bağlı kimyasal piromani şüphemiz var, onunla ilgili göğüs hastalıkları yoğun bakımda takibe alacak. Ayaklarında da yumuşak dokuya bağlı travma var, bunların tedavileri başladı." dedi.
Öte yandan, ekipler, helikopter enkazının konumu ve derinliğinin belirlenmesi için denizde çalışma yürütüyor.
Tespit yapıldıktan sonra hava şartlarına göre enkazın denizden çıkarılması bekleniyor.
DAKSAR bot kaptanlarından Hakan Köklü, kazanın ardından olay yerine vardıklarını ve helikopterin kıyıya 50 metre mesafede düştüğünü gözlemlediklerini söyledi.
Helikopterin paramparça olduğunu gördüklerini ifade eden Köklü, kazanın yaşandığı sıralarda çok yoğun yağmur olduğunu, yağışın kesilmesinin ardından kendilerine ihbar geldiğini kaydetti.
Köklü, helikopterden düşen parçaları topladıklarını ve ekiplere teslim ettiklerini ifade ederek, şu an için gemi trafiğinde bir problem olmadığını aktardı.
Kazayı gören vatandaşlardan Mustafa Koçak, kaza anında yoğun yağış olduğunu belirterek, "Helikopter düştükten sonra hemen battı. O sırada denizde bulunan tekneler, yaralıları kurtararak sahile getirdi." dedi.
(AA/GÜL)

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