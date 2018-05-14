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ÖSYM'den Sınav Binalarına Ulaşımda “GR Kod“ Dönemi!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınava gecikmeleri önlemek amacıyla giriş belgelerinde sınav binalarının konum bilgilerinin yer aldığı Quick Response Code (QR kod) sistemi başlattı.

ÖSYM'den Sınav Binalarına Ulaşımda “GR Kod“ Dönemi!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınava gecikmeleri önlemek amacıyla giriş belgelerinde sınav binalarının konum bilgilerinin yer aldığı Quick Response Code (QR kod) sistemi başlattı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 09:26
ÖSYM'den Sınav Binalarına Ulaşımda “GR Kod“ Dönemi!


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınava gecikmeleri önlemek amacıyla giriş belgelerinde sınav binalarının konum bilgilerinin yer aldığı Quick Response Code (QR kod) sistemi başlattı.

AA muhabirinin ÖSYM yetkililerinden aldığı bilgiye göre, adaylar, sınava giriş belgeleri üzerinde yerleştirilen QR kod sayesinde sınava girecekleri oturuma ait binanın konumunu kolaylıkla öğrenebilecek.

Sınava giriş belgelerinde bulunan ve sınava girilecek binanın konum bilgilerinin gömülü olduğu QR kod, adayların sınav yerlerini öğrenmelerini kolaylaştıracak.

Sistemi kullanabilmek için QR kod okuyucu programlarından herhangi birinin yüklü olduğu cep telefonunun kamerasından, sınav giriş belgesi çıktısı üzerindeki kod parçacığını okutmak ve okuyucu yazılımın ilgili linki açmasına izin vermek yeterli olacak. Söz konusu özelliği kullanarak adaylar, sınav binalarına ulaşım yollarını ve sürelerini kolaylıkla görebilecek.

SİSTEMİ SINAV GÖREVLİLERİ DE KULLANACAK

Yeni uygulamanın kapsamına sınav görevlilerini de dahil edildi. Görevliler de sınav görevli belgelerindeki QR kodu ile görevli oldukları sınav binalarına ait ulaşım yollarını ve sürelerini görebilecek.

ÖSYM, yeni uygulamayla adayların ve sınav görevlilerinin sınava ulaşımlarını kolaylaştırmayı ve gecikmeleri önlemeyi amaçlıyor.

Uygulamanın yaklaşık 2 milyon 381 bin adayın gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi uygulamaya alınması adayların ve görevlilerin sınav binalarına ulaşımını kolaylaştıracak.

 

Son Güncelleme: 14.05.2018 12:29
Anahtar Kelimeler:
GRKodDönemi
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