Osmanlı Torunun'dan Osmanlıca Yorumu

Osmanoğlu, “Osmanlıca'nın bugün derslerde zorunlu olması aslında çok iyi bir durum. Geçmişimizi bilmek, geçmişimize sahip çıkmak, bunlar çok güzel şeyler” dedi. Osmanlıcanın okullarda okutulacak olmasının kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden Osmanoğlu, “Çünkü bugün mezar taşlarında yazılan Osmanlıca yazıları bile okuyamıyoruz. Aynı şekilde işte bazı kitaplar var. Osmanlı döneminde sultanların yazmış olduğu hatıratlar dahi olsa onları okuyamıyoruz, bunlar üzücü ama şimdi bunların okullarda zorunlu olması gayet iyi” açıklamasında bulundu.



‘OSMANLI SADECE UYUYORDU VE O TATLI UYKUDAN GÖZLERİNİ AÇTI’



Uzay TV'ye konuşan ve asıl alfabenin Osmanlı alfabesi olduğunu öne süren Osmanoğlu, “Bu yüzden bizim için önemli. Bu sebepten dolayı da hakikaten gurur verici. Osmanlı sadece uyuyordu ve o tatlı uykudan gözlerini açtı” dedi. Ülkenin yüzde 60, yüzde 70'nin Osmanlıcayı istediğini iddia eden Osmanoğlu, “Ama iyi ama kötü. Bunları bilmek istiyorlardı. Çok şükür böyle bir uygulama geldi" diye konuştu.



'NEDEN YABANCILARIN DİLİNİ KULLANIYORUZ Kİ?'



Osmanoğlu şöyle konuştu: "Bir nokta da biz neden yabancıların dilini öğrenmek istiyoruz ki? İnsanlar gelsin bizim dilimizi öğrensinler. Yani biryere gittiğimizde farklı, yabancı isimler görüyoruz. Halbuki kendi dilimize ait yazılar olsa hoşumuza gitmez mi? Mutlaka gider. Bu yüzden böyle bir gelişmenin olması güzel yani. Kendi dilimizi konuşmak, kendi dilimizle bir şeyler paylaşmak, kendi dilimizle yayın yapabilmek iyi olacaktır. O yüzden insanlar gelsin bizim dilimizi öğrensin.'



'BAŞKANLIK SİSTEMİ OLURSA BİRŞEYLER YAPABİLİRİZ'



Osmanoğlu ailesi aslında siyaset üstüdür. İlerleyen zamanlarda neler yaparız, nasıl bir yol izlerin bunu bilemiyorum. Yani Osmanlı dönemindeki siyasetle şuandaki siyaset biraz daha farklı. Belki başkanlık sistemi olursa birşeyler olabilir. Zaten siyasetçilerimiz şuanda siyaset görevini yapıyorlar. Cumhurbaşkanımız ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Osmanoğlu ailemizi de çok iyi temsil ediyor. Gece gündüz ülkemiz adına bizler adına 24 saat çalışıyorlar"



MUSTAFA KEMAL Atatürk’Ü SEVİYOR MUSUNUZ?



Cumhurbaşk anı Tayyip Erdoğan’ın ülkeyi en iyi şekilde temsil ettiği söyleyen Osmanoğlu, “Mustafa Kemal Atatürk’ü seviyor musunuz?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: İnsanlar bu soruya vereceğim cevabı gerçekten çok merak ediyor. Biraz siyasi biraz genel olacak ama Mustafa Kemal Paşa'yı Allah ne kadar seviyorsa ben de o kadar seviyorum.



Son Güncelleme: 11.12.2014 11:31