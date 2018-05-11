Osmaniye’de Bakanın Katıldığı Törenden Dönerken Kaza Geçirdiler...

MİNİBÜS DEVRİLDİ: 21 YARALI

ürkiye’nin Osmaniye ilinde, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katıldığı törenden dönen orman köylülerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

Bakan Eroğlu'nun da iştirak ettiği "DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtımı Merasimi"ne katılan orman köylülerini taşıyan Nihat Çat yönetimindeki 80 S 7080 plakalı minibüs, törenin ardından Kadirli ilçesine dönerken Koçyurdu köyü kavşağında tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 20 kişi yaralandı.

Yaralılar, Osmaniye ve Kadirli'deki hastanelere kaldırıldı.

Bakan Eroğlu, Osmaniye Devlet Hastanesinde yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

