Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101518
ALTIN
182.916
DOLAR
4.2977
STERLİN
5.8261
EURO
5.1332
Yağmur geliyor
YAĞMUR GELİYOR!
Lefkoşa’da hırsızlık
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Dünya Yıldızları Atatürk Stadını dolduracak
DÜNYA YILDIZLARI ATATÜRK STADINI DOLDURACAK
banner256
Flaş Haber
Eroğlu'na sürpriz destek
Kapat

Osmaniye’de Bakanın Katıldığı Törenden Dönerken Kaza Geçirdiler...

MİNİBÜS DEVRİLDİ: 21 YARALI 

Osmaniye’de Bakanın Katıldığı Törenden Dönerken Kaza Geçirdiler...

MİNİBÜS DEVRİLDİ: 21 YARALI 

11 Mayıs 2018 Cuma 13:37
Osmaniye’de Bakanın Katıldığı Törenden Dönerken Kaza Geçirdiler...

MİNİBÜS DEVRİLDİ: 21 YARALI 
ürkiye’nin Osmaniye ilinde, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katıldığı törenden dönen orman köylülerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.
Bakan Eroğlu'nun da iştirak ettiği "DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtımı Merasimi"ne katılan orman köylülerini taşıyan Nihat Çat yönetimindeki 80 S 7080 plakalı minibüs, törenin ardından Kadirli ilçesine dönerken Koçyurdu köyü kavşağında tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 20 kişi yaralandı.
Yaralılar, Osmaniye ve Kadirli'deki hastanelere kaldırıldı.
Bakan Eroğlu, Osmaniye Devlet Hastanesinde yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
 

Son Güncelleme: 11.05.2018 17:34
Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeTrafikKazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarık Damak Dudakta Erken Cerrahi, Konuşmanın Anahtarı!
Yarık Damak Dudakta Erken Cerrahi, Konuşmanın Anahtarı!
Zeybekçi: “ABD'nin İran'a yaptırım kararı Türkiye için fırsat”
Zeybekçi: “ABD'nin İran'a yaptırım kararı Türkiye için fırsat”
Tc Polis Akademisi Sınavı Sorularının Sızdırılması...8 Kişi Yakalandı
Tc Polis Akademisi Sınavı Sorularının Sızdırılması...8 Kişi Yakalandı
Türkiye İle Sudan Arasındaki Anlaşma Tc Resmi Gazetesi’nde Yayımlandı
Türkiye İle Sudan Arasındaki Anlaşma Tc Resmi Gazetesi’nde Yayımlandı
"Karatay: “İstikbalimiz Bağırsaklarımızdadır“
"Karatay: “İstikbalimiz Bağırsaklarımızdadır“
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin İle Telefonla Görüştü!
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin İle Telefonla Görüştü!
 F-35'lerin yeni yuvaları belli oldu!
 F-35'lerin yeni yuvaları belli oldu!
Akılalmaz olay! 6 bin TL maaşla çocuk kiralamış
Akılalmaz olay! 6 bin TL maaşla çocuk kiralamış
"Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim"
"Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim"
Serhat Akın'dan Hadise itirafı!
Serhat Akın'dan Hadise itirafı!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim