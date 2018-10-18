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Ortaokul Öğrencileri Sudan Tasarruf Sağlayan Sulama Sistemi Geliştirdi

MANİSA\'DA ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GELİŞTİRDİĞİ AKILLI SULAMA SİSTEMİ, HEM YÜZDE 40 SU TASARRUFU SAĞLIYOR HEM DE OTOMATİK ÇALIŞTIĞI İÇİN İNSAN GÜCÜNE İHTİYAÇ DUYULMUYOR

Ortaokul Öğrencileri Sudan Tasarruf Sağlayan Sulama Sistemi Geliştirdi

MANİSA\'DA ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GELİŞTİRDİĞİ AKILLI SULAMA SİSTEMİ, HEM YÜZDE 40 SU TASARRUFU SAĞLIYOR HEM DE OTOMATİK ÇALIŞTIĞI İÇİN İNSAN GÜCÜNE İHTİYAÇ DUYULMUYOR

18 Ekim 2018 Perşembe 14:04
Ortaokul Öğrencileri Sudan Tasarruf Sağlayan Sulama Sistemi Geliştirdi

MANİSA\'DA ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GELİŞTİRDİĞİ AKILLI SULAMA SİSTEMİ, HEM YÜZDE 40 SU TASARRUFU SAĞLIYOR HEM DE OTOMATİK ÇALIŞTIĞI İÇİN İNSAN GÜCÜNE İHTİYAÇ DUYULMUYOR

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ ERTUĞ ÖZAYDIN: "GELENEKSEL SULAMADA BUHARLAŞMAYLA KAYBOLAN YÜZDE 40\'LIK SUYU KORUYORUZ. AYRICA YER ALTINDAN SULAMA YAPARAK HORTUMLARIN ÖMRÜNÜ UZATIYORUZ"

Manisa, 18 Ekim 18 : Manisalı ortaokul öğrencilerinin toprak üstünden yapılan geleneksel sulama yöntemlerinin neden olduğu su israfına karşı geliştirdikleri akıllı sulama sistemi, hem yüzde 40 su tasarrufu sağlıyor hem de sulama için insan gücüne duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Salihli ilçesindeki Kudret Demir Ortaokulu öğrencilerinin geliştirdiği akıllı sulama sistemi, toprak altına yerleştirilen nem sensörleriyle toprağın nemini belirli periyotlarda ölçerek kaydediyor. Topraktaki nem oranı düştüğü anda devreye giren sistem, belirlenen kaynaktan su çekerek, yer altına döşenen borulardan bitki köklerine aktarıyor.

Tamamen toprak altında otomatik olarak işleyen sistem, hem damlama, yağmurlama ve karık içine su verilerek yapılan geleneksel sulamada buharlaşmayla ortaya çıkan su israfını önlüyor hem de otomatik devreye girdiği için sulama sırasında insan gücüne ihtiyaç duyulmuyor. 

TEKNOFEST\'TE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Söz konusu sistem, geçen ay İstanbul\'da düzenlenen Teknofest kapsamında yapılan "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması"nda birincilik ödülüne layık görüldü. 

Kudret Demir Ortaokulu Müdür Yardımcısı ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ertuğ Özaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileri bilişim ve teknoloji alanında geliştirmek için okulda atölye kurduklarını, burada öğrencilerine robotik, 3 boyutlu tasarım, uzay, havacılık, kodlama ve yazılım eğitimleri verdiklerini söyledi.

Atölyede geliştirdikleri projelerle ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldıklarını ve çeşitli dereceler elde ettiklerini belirten Özaydın, son olarak akıllı sulama sistemiyle "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması"na katıldıklarını anlattı. 

SUDA YÜZDE 40, İŞ GÜCÜNDE YÜZDE 100 TASARRUF

Özaydın, bu yarışmaya katılan tek devlet okulu olduklarına dikkati çekerek, "Salihli ilçesi tarıma dayalı geliri olan bir ilçe. Biz de buna yönelik bir çözüm bulmanın daha akılcı olacağını düşündük. Öğrencilerimizin çoğu da çiftçi çocuğu. Tarımda vahşi sulamaya karşı bir çözüm geliştirdik." dedi. 

Projeyle toprak altından ağaç ve bitki köklerine su taşıdıklarını söyleyen Özaydın, "Geleneksel sulamada buharlaşmayla kaybolan yüzde 40\'lık suyu koruyoruz. Ayrıca yer altından sulama yaparak hortumların ömrünü uzatıyoruz. Uzun süreli fayda sağlayacak bir proje. Bu projeyle Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay\'ın elinden birincilik ödülü aldık." ifadelerini kullandı. 

Okul Müdürü İlker Atalay da bilişim ve teknoloji eğitimlerinin olumlu sonuçlarını almaya başladıklarını dile getirerek, "Öğrencilerimizle girdiğimiz bütün yarışmalarda ödüller aldık, ödül almadığımız yarışma neredeyse hiç yok." dedi.

 Projede yer alan 7. sınıf öğrencisi Burakhan Arıkanlı da prototipini yaptıkları sistemin insan gücüne ihtiyaç duymadan tamamen otomatik çalıştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sulamada tasarruf için nasıl bir çalışma yapabiliriz diye düşündük. Toprağın altına nem sensörleri koyduk. Bu sensörler nemi ölçtükten sonra verileri merkeze gönderiyor. Ana kart bu değeri kendi için az nemli, orta nemli ya da çok nemli gibi ölçülerde derecelendiriyor. Az nemli ise su pompası devreye giriyor, belirlenen kaynaktan toprak altına döşenen borulardan bitki köklerine su vermeye başlıyor. Su verdikçe toprakta nem yükseliyor ve yeterli nem seviyesine ulaşıldığında sulama kesiliyor. Nem seviyesi düştüğünde sistem yeniden devreye giriyor."

(AA/RU/YIL)


 

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