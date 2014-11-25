Ortaokul Öğrencisi Arkadaşına Kızıp Camdan Atladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ortaokul öğrencisi, arkadaşına kızıp okulun 3. katındaki pencereden aşağı atladı. Ağır yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.







Olay, Kepez İzmirlioğlu Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre Zeynep Sude D. (12) sınıfta tartıştığı arkadaşına kızıp okulun 3. katındaki pencereden aşağı atladı. Öğretmenlerin durumu haber alması üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede okula gelen 112 sağlık görevlileri, yaralı öğrenciye ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan ortaokul öğrencisinin hayati tehlikesi devam ediyor.

Zeynep Sude’yi görmek için hastaneye gelen sınıf arkadaşları olayın öğle tatili sırasında meydana geldiğini söyledi. Olayı anlatan bir öğrenci “Ben öğlen yemeğinden geliyordum. Baktım okulun önünde ambulans var. Sude yerde yatıyordu, sonra alıp gitti. Arkadaşıyla tartışmış herhalde üçüncü kattan atlamış. 'Yeter artık' demiş arkadaşlarına” dedi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri Zeynep Sude’nin atladığı sınıf ve penceresi ile düştüğü yerde incelemelerde bulundu.

Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.