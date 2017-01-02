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02 Ocak 2017 Pazartesi 20:48

Ortaköy Saldırısını Gerçekleştiren Teröristin Yeni Görüntüsü

Ortaköy Saldırısını Gerçekleştiren Teröristin Yeni Görüntüsü
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Ortaköy Saldırısını Gerçekleştiren Teröristin Yeni Görüntüsü
İstanbul Ortaköy'deki saldırıyı gerçekleştiren teröristin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Görüntüde, saldırıyı gerçekleştiren teröristin yüzü net bir şekilde belli oluyor.


İstanbul'un Ortaköy semtindeki gece kulübü Reina'ya yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a ulaştı. Yılbaşı gecesinin kana bulandığı saldırı sonucu yaralanan 65 kişiden 4'ünün durumu ağır.

Eğlence mekanına tek kişi gelen teröriste ait yeni görüntülere de ulaşıldı.

İlk ateş kapıda
Katliam gece saat 01.20 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen katil, Ortaköy'deki eğlence merkezinin önüne taksiyle geldi. Silah ve mermi dolu çantasını taksinin bagajında taşıyan terörist, taksiden inip çantasını aldı. Mekanın kapısına yaklaştı, burada bekleyen polis memuru ile güvenlik görevlilerine ateş etti, ardından kulübün içine girdi.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin en net görüntüsüne de ulaşıldı. Görüntüde, teröristin yüzü net bir şekilde belli oluyor.

İşte o terörist:






 
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