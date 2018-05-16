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Ortadoğu ülkeleri ramazana yarın giriyor

Türkiye ve KKTC’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede  ramazan ayı bugün başladı.  17 Arap ülkesiyse, hilalin gözüküp-gözükmemesi, İslam hukuku kurumlarının kararları çerçevesinde yaşanan farklı görüşler nedeniyle ramazan ayına yarın girecek.

Ortadoğu ülkeleri ramazana yarın giriyor

Türkiye ve KKTC’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede  ramazan ayı bugün başladı.  17 Arap ülkesiyse, hilalin gözüküp-gözükmemesi, İslam hukuku kurumlarının kararları çerçevesinde yaşanan farklı görüşler nedeniyle ramazan ayına yarın girecek.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 06:34
Ortadoğu ülkeleri ramazana yarın giriyor

Türkiye ve KKTC’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede  ramazan ayı bugün başladı.  17 Arap ülkesiyse, hilalin gözüküp-gözükmemesi, İslam hukuku kurumlarının kararları çerçevesinde yaşanan farklı görüşler nedeniyle ramazan ayına yarın girecek.


Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt, Umman, Yemen, Irak, Ürdün, Filistin, Lübnan, Suriye, Mısır, Sudan, Libya, Tunus ve Cezayir ramazanın ilk orucunu perşembe günü tutacak.


Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, ramazan ayının perşembe günü başladığı ifade edildi.


Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin yaptığı yazılı açıklamada, hilal görünmediği için şaban ayının çarşamba günü tamamlanacağını ve perşembe günü ramazana girileceğini aktardı.


Ürdün Müftüsü Hüseyin Halayle ise, çarşamba günü şaban ayının son günü olduğunu ve ilk orucun perşembe günü tutulacağını söyledi.


Katar Hilali Gözetleme kurullarından yapılan açıklamalarda da gözlemler sonucu ramazan ayının başlangıcının perşembe günü ilan edildiği bildirildi.

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BAE, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Yemen, Irak, Lübnan, Suriye, Mısır, Sudan, Libya, Tunus ve Cezayir'deki dini kurumlardan yapılan açıklamalarda da ramazan ayının ilk gününün perşembe olarak belirlendiği kaydedildi.


-Farklılık nereden kaynaklanıyor?


İslam hukukunda, esas alınan ay takvimi, başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardan oluşuyor. Ramazan ayı da ay takvimine göre her sene değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle, ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekiyor. İslam fıkhında yeni ayın tespiti için iki görüş bulunuyor. Aybaşlarının belirlenmesinde çıplak gözle görülme yöntemini tercih edenler ile bilimsel ölçüm ve hesaplamaları esas alan fıkıh otoriteleri, zaman zaman tarihlendirme konusunda farklılaşıyor.


İslam ülkelerinin bazıları hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle de ramazanın başlangıcında farklılıklar yaşanabiliyor.


Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.


 

Son Güncelleme: 16.05.2018 09:44
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