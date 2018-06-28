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Orta Doğu'da barış için Türk beyni gerekiyor

Lübnan Milli Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Marwan Hamadeh, kurtuluşun beyinde başladığını, Orta Doğu'da, Filistin'de ve Suriye'de barış için bir Türk beyni gerektiğini düşünüyor.

Orta Doğu'da barış için Türk beyni gerekiyor

Lübnan Milli Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Marwan Hamadeh, kurtuluşun beyinde başladığını, Orta Doğu'da, Filistin'de ve Suriye'de barış için bir Türk beyni gerektiğini düşünüyor.

28 Haziran 2018 Perşembe 08:27
Orta Doğu'da barış için Türk beyni gerekiyor

Orta Doğu'da barış için Türk beyni gerekiyor

Lübnan Milli Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Marwan Hamadeh, kurtuluşun beyinde başladığını, Orta Doğu'da, Filistin'de ve Suriye'de barış için bir Türk beyni gerektiğini düşünüyor.

Üsküdar Üniversitesi, Lübnan Milli Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Marwan Hamadeh ve Somali Milli Eğitim, Kültür ve Yükseköğretim Bakanı Abdi Dahir Osman'a Bilim Ödülü verdi.

"Türkiye toplumu demokratik"

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan, geçen günlerde yapılan seçimle Türkiye'nin dış politikasını onayladığını söyledi.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki dünyadaki temsiliyet çalışmalarımız toplum tarafından da onaylandı. Türkiye toplumunun demokratik olgunluğunu vurgulamak istiyorum. Demokrasi ruhu ve kültürü ile İslam dini ve kültürü arasında doku uyuşmazlığı olmadığını düşünenlerdenim. Bu nedenle bunun Türkiye'de oluşması 70-80 yıl aldı." 

Tarhan, ayrıca Lübnan, Somali, Afganistan, Libya, Ürdün'den 20 üniversite ile iş birliği anlaşmaları imzalayacaklarını açıkladı. 

"Kurtuluş beyinde başlamalı"

Marwan Hamadeh, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Tarhan'ın psikayatr olmasının önemli olduğundan bahsetti. 

"Demek ki işler beyinde başlıyor. Sahip olduğumuz birçok hastalıktan kurtuluşumuz için önemli. Kurtuluş beyinde başlamalı. Orta Doğu'da, Filistin'de ve Suriye'de barış için bir Türk beyni gerekiyor. Bunlar büyük yaralar. Osmanlı İmparatorluğu'ndan olan küçük bir ülkeden geliyorum. Hepimiz bir arada yaşadık. Lübnan ve Türkiye'de yüksek seviyede kalitesi olan birçok üniversiteye sahibiz. Burada da Lübnanlı öğrencilerimiz var. İş birliğinin devamını diliyorum."

"Bu üniversite zoru başardı, Ortadoğu'da birçoğu kapatıldı"

Somali Milli Eğitim, Kültür ve Yükseköğretim Bakanı Abdi Dahir Osman da Türkiye'de ve Üsküdar Üniversitesi'nde olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"Burada gördüklerim bir yansıma. Harika bir üniversite. Aynı zamanda ülkenin gidişatını gösteriyor. Bu kampüs ve üniversite çok kısa zamanda 16 bin öğrenciye ulaştı ve zoru başardı. Orta Doğu'da birçok üniversite kapatıldı ve zarar gördü. Bu ödül için sizlere teşekkür ediyorum."

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