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Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı

Onur Akay, usta sanatçı Orhan Gencebay’ın hastaneye kaldırılarak zehirlenme teşhisi konulduğunu duyurdu.

Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı

Onur Akay, usta sanatçı Orhan Gencebay’ın hastaneye kaldırılarak zehirlenme teşhisi konulduğunu duyurdu.

04 Mayıs 2018 Cuma 17:59
Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı

Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı

Onur Akay, usta sanatçı Orhan Gencebay’ın hastaneye kaldırılarak zehirlenme teşhisi konulduğunu duyurdu.

Onur Akaysosyal medya hesabından usta sanatçı Orhan Gencebay'ın gıda zehirlenmesinedeni ile hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu.

Akay, 73 yaşındaki Gencebay hakkında, “Dün gece ateşi yükselen değerli sanatçımız Orhan Gencebayhastaneye kaldırıldı. Gencebay’a gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Geceyi hastanede geçiren ve tedavisi devam eden ustamıza acil şifalar dilerim” ifadelerini kullandı.

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Orhan GencebayHastaneyeKaldırıldı
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