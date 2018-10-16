Orgeneral Güler, ABD'li Mevkidaşı İle Görüştü

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL YAŞAR GÜLER, ABD GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL JOSEPH DUNFORD İLE İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

GÖRÜŞMEDE, BÖLGESEL GÜVENLİK VE TERÖRLE MÜCADELE KONULARI ELE ALINDI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile görüştü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katılmak üzere ABD'de bulunan Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgesel güvenlik ve terörle mücadele konuları ele alındı.

PENTAGON'DAN GÜLER-DUNFORD GÖRÜŞMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Öte yandan Güler-Dunford görüşmesi konusunda Pentagon’dan yapılan açıklamada ise, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile yaptığı görüşmede Münbiç'te güvenlik ve istikrar konusunun ele alındığı bildirildi.

ABD Genelkurmay Sözcüsü Albay Patrick Ryder, görüşmeye ilişkin açıklamasında, iki komutanın Türk-Amerikan ilişkilerinin önemine vurgu yaptığını belirtti.

Albay Ryder, "İki komutan Münbiç'te güvenlik ve istikrar konusu üzerine devam eden görüşmelerini sürdürdüler. Aynı zamanda DEAŞ'ın kalıcı bir şekilde yenilgiye uğratılmasını sağlamak için terörle mücadele konusunda Türk-Amerikan iş birliğinin önemini ele aldılar." ifadelerini kullandı.

Ryder ayrıca, "iki kilit NATO üyesi" ABD ile Türkiye'nin güçlü askeri ilişkilerinin devam ettiğine dikkati çekti.