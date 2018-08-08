Ordu'nun Perşembe ilçesinde tünelde bir araç aniden alev aldı. Araca çarpmamak için manevra yapan 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Ordu Nefise Akçelik Tüneli’nde meydana gelen araç yangını ve trafik kazası sonrası maddi hasar meydana geldi. Olay, Ordu-Fatsa istikameti tünel çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Y. idaresindeki kamyonetin elektrik aksamındaki arızadan dolayı yangın çıktı. Bunun üzerine iddiaya göre, yangından dolayı da 2 aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, 112 acil servis ekipleriyle polis ekipleri intikal etti. İtfaiye ekipleri, tamamen yanarak kullanılmaz hale gelen araçtaki alevleri söndürdü. Yaralanan sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bir süre trafiğe kapanan yol, daha sonra tek şeritten ulaşıma açıldı.



Öte yandan, aracın yanma görüntüleri, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.