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Operasyonlarla DEAŞ'a nefes aldırılmıyor

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte büyük darbe vurdu.

Operasyonlarla DEAŞ'a nefes aldırılmıyor

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte büyük darbe vurdu.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:36
Operasyonlarla DEAŞ'a nefes aldırılmıyor

Operasyonlarla DEAŞ'a nefes aldırılmıyor

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte büyük darbe vurdu.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, Temmuz'da başta İstanbul, Şanlıurfa, Samsun olmak üzere farklı kentlerde şafak vakti eş zamanlı düzenledikleri başarılı operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı.

Polis, jandarma ve hudut birliklerinin Temmuz'da yürüttüğü çalışmalarda, aralarında örgütün sorumluları olduğu belirlenen yabancı uyrukluların da bulunduğu 174 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Mahkemeye çıkarılan 31 örgüt mensubu tutuklandı, zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

Temmuz'daki bazı operasyonlar

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 28'i yabancı uyruklu 33 kişi gözaltına alındı.

Samsun, Yalova ve Zonguldak'ta törgüte yönelik operasyonda aralarında yabancıların da bulunduğu 24 kişi yakalandı.

Şanlıurfa, İstanbul, Nevşehir, Adana ve Elazığ'daki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 52 kişiden 29'u tutuklandı.

Terör örgütünün sözde sorumlularından olan ve Irak'ta öldürüldüğü açıklanan "Ebu Ömer El Şişani" kod adlı Tarkan Batıraşvili'nin eşi Seda D. ile DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan ve yurt dışına kaçmak isterken yakalanan Özbekistan uyruklu N.U. tutuklandı.

İstanbul'da, terör örgütüne 12 ilçede düzenlenen operasyonlarda ise 43 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ'lıların yargılanma süreci 

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan Irak uyruklu 3 sanık, 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, 5 kişinin öldüğü 44 kişinin de yaralandığı 19 Mart 2016'daki bombalı terör saldırısıyla ilgili davada, 3 sanığın 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli suçlardan 870 yıldan bin 349'ar yıl arasında değişen oranlarda, iki sanığın ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Konya'nın Meram ilçesinde bir villada geçen yıl 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında haklarında dava açılan örgüt üyesi 7'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Suriye uyruklu biri tutuklu 2 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Atatürk Havalimanı’nda 28 Haziran 2016'da 45 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı, terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği terör saldırısıyla ilgili 36'sı tutuklu, 4'ü firari 46 sanığın yargılandığı davada, 6 sanığın 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Kayseri'de DEAŞ üyesi olan ve aralarında örgüte muhalif öz kardeşini infaz ettiği öne sürülen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Iraklı Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin de bulunduğu 2'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kilis'te terör örgütünün üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Avustralya uyruklu Neil Chistopher Prakash'ın, ülkesine iadesi için açılan dava mahkemede reddedildi. Bu davada tahliyesine karar verilen Prakash, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan açılan davada ise tutuklandı.

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