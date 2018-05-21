Operasyondaki askerlere hain saldırı: 2 şehit

Genelkurmay Başkanlığından, Irak'ın kuzeyinde operasyon icra eden unsurlara, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu iki askerin şehit olduğu, iki askerin yaralandığı bildirildi.

Güvenlik güçlerinin, Irak'ın kuzeyindeki operasyonu sırasında teröristlerin saldırısı sonucu iki asker şehitoldu, iki asker yaralandı.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde operasyon icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, teröristlerce saldırıdüzenlendiği bildirildi.

