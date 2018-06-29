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“Onur“ (prıde) Filmine Valilik Yasağı!

 Ankara Valiliği, Komünist LGBT (Lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel) organizesinde "Onur" (Pride) isimli film gösterisi adı altında bu akşam düzenlenecek etkinliği yasakladı.  

“Onur“ (prıde) Filmine Valilik Yasağı!

 Ankara Valiliği, Komünist LGBT (Lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel) organizesinde "Onur" (Pride) isimli film gösterisi adı altında bu akşam düzenlenecek etkinliği yasakladı.  

29 Haziran 2018 Cuma 06:23
“Onur“ (prıde) Filmine Valilik Yasağı!

 Ankara Valiliği, Komünist LGBT (Lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel) organizesinde "Onur" (Pride) isimli film gösterisi adı altında bu akşam düzenlenecek etkinliği yasakladı.  

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, çeşitli sosyal medya ve birtakım yazılı ve görsel medya organlarından, Komünist LGBT organizesinde, bu akşam saat 19.30'da Çankaya ilçesinde bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkez’inde "Onur" (Pride) isimli film gösterisi yapılacağı şeklinde bilgiler elde edildiği belirtildi.

Etkinliğin halkı sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği ifade edilen açıklamada, provokasyon tehlikesine dikkat çekildi. 

Açıklamada, "Çankaya ilçesi Nazım Hikmet Kültür Merkez’inde düzenlenmek istenen söz konusu film gösterimi organizasyonu Valiliğimizce yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

 

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Son Güncelleme: 29.06.2018 09:26
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