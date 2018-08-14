"ONLARIN İPHONE’U VARSA ÖBÜR TARAFTA SAMSUNG VAR."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda (SETA) yaptığı konuşmada, "Ekonomik tetikçilere vereceğimiz en büyük cevap daha fazla çalışacağız. Depoları kilitlemenin anlamı yok. Üretim, üretim, üretim. Amerika’nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. " diye konuştu.

Erdoğan şunları kaydetti;

“AK Parti’yi anlamak için Türkiye’yi ve Türk milletini anlamak gerekir. Türkiye tartışmaların kodlar şifreler semboller değil açık yüreklilikle tartışılan bir ülke olmalıdır. Türkiye’ye yönelik açık bir saldırı var. Şimdi bodoslama bir şekilde üzerimize geliyorlar. Bunlar için yapılacak iki şey var biri ekonomik biri siyasi tavırdır. Yapacağımız ikinci ve önemli husus siyasi duruşumuzu sağlam tutmaktır. Ekonomi alanında çözmemiz gereken bazı sorunlarımız bulunduğu gerçeğini gözden ırak tutmuyoruz.

“ORTADA BİR GARİPLİK VAR”

Ama Ülkemizi uluslararası alanda gerçek olmayan bir alana yerleştirilmeye çalışıldığını biliyoruz. Türkiye ismini kapatıp ülkemizin ekonomik verilerini kime gösterirseniz gösterin ortada bir gariplik olduğunu anlayacaktır. Kurun iki yılda 4 seviyesine çıkması bile anlamsızken bunu nasıl izah edecekler. Türkiye’nin bankaları mı battı, hayır. Ülkemiz dünyadaki en sağlam bankacılık sistemine sahip. Türkiye üretemez ticaret yapamaz duruma mı düştü, hayır. Dünyada örnek gösteren turizmde örnek bir durumdayız. Bir savaşa mı girdik, hayır. Öyleyse bu soruna her zamanki klasik bakış açısıyla bakmak ona göre bir bakış açısı sergilemek zorundayız. ABD sadece ülkemizi değil dünyada pek çok yeri hedef almış durumdadır. Demek ki ülkemize yönelik daha derin ve daha büyük bir operasyon.

Gerek Avrupa’yla gerek Amerika’yla ticari ilişkilerimizde karşı tarafın bizden daha fazla kazandığını görüyoruz. Kendimize inancımız var. Ülkemizin gücünü ekonomide katettiğimiz gücü birileri hazmedemiyor. Bunlar sahada bize istediklerini yaptıramayınca ekonomiyi de bir silah olarak kullanmaktan geri kalmıyorlar. Ya biz sizinle stratejik ortak değil miyiz? Peki bu yaptığınız nedir? Ne yapmak istiyorsunuz, nereye varmak istiyorsunuz?

AMERİKA’NIN ELEKTRONİK ÜRÜNLERİNE BOYKOT ÇAĞRISI

Bugün ekonomik özgürlüğümüzü birbirimize kenetlenerek koruyacağız. Ekonomik tetikçilere vereceğimiz en büyük cevap daha fazla çalışacağız. Depoları kilitlemenin anlamı yok. Üretim, üretim, üretim. Amerika’nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. ONLARIN İPHONE’U VARSA ÖBÜR TARAFTA SAMSUNG VAR. Kendi ülkemizde Venüs Vestel var. Biz bunları uygulayacağız.

Dışarıya yaptırdığımız her işin en güzelini üreteceğiz. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Bu millet kazan kazan esasına göre hareket eden bir millettir. İnşallah bu sefer de kazanacağız. Bize müjdeler var. Rabbimizin yardımı yakındır hiç endişe etmeyin. Bekle gör anlayışıyla üretimi durdurur yatırımlar ertelersek, paramızı dövize yönlendirirsek düşmana teslim olmuş duruma düşeriz. Dövize gidersek asıl o zaman batarsın. Sen Türksün, Tür Lirası ile yoluna devam edeceksin.

Bizim asıl hedefimizi bu konjonktürel krizi aşmak değil 2023’e ulaşmaktır. Şimdi önümüzde 26 Ağustos var. 26 Ağustos’ta yeniden Malazgirt’ten yola çıkacağız. Biz bir numarayız, onlar arkamızdan geliyor. GSMH göre devamlı onlar arkadan geliyor. Biz her zaman garip gurebanın yanında olduk. Bütün bunların hürmetine bu millet batmayacak dimdik arada kalmaya devam edecek.

Bazılarının yurt dışı güzellemeleri yaptığını görüyorum. Kendi ülkemizde ortalama bir işle güzel bir şekilde yaşamayı yurt dışında sefalet içinde yaşamayı tercih edenler varsa kendi bilecekleri iştir. Biz bunlara mankurt* diyoruz. Önümüzdeki dönemde bu hedeflerimize daha sıkı sahip çıkacağız. ”