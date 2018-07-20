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Ön ödemeli doğalgaz sayaçlarında TL dönemi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), dünkü toplantısında milyonlarca doğalgaz abonesinin ceplerini çok yakından ilgilendiren kritik bir karar aldı. Kurul, ön ödemeli doğalgaz sayaçlarına “metreküp” ya da “kontör” yerine “TL” yüklenmesini kararlaştırdı. Kararın, kısa süre içinde uygulamaya girmesi bekleniyor.

Ön ödemeli doğalgaz sayaçlarında TL dönemi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), dünkü toplantısında milyonlarca doğalgaz abonesinin ceplerini çok yakından ilgilendiren kritik bir karar aldı. Kurul, ön ödemeli doğalgaz sayaçlarına “metreküp” ya da “kontör” yerine “TL” yüklenmesini kararlaştırdı. Kararın, kısa süre içinde uygulamaya girmesi bekleniyor.

20 Temmuz 2018 Cuma 17:50
Ön ödemeli doğalgaz sayaçlarında TL dönemi

Ön ödemeli doğalgaz sayaçlarında TL dönemi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), dünkü toplantısında milyonlarca doğalgaz abonesinin ceplerini çok yakından ilgilendiren kritik bir karar aldı. Kurul, ön ödemeli doğalgaz sayaçlarına “metreküp” ya da “kontör” yerine “TL” yüklenmesini kararlaştırdı. Kararın, kısa süre içinde uygulamaya girmesi bekleniyor.

Karar sonrasında bu gruba giren abonelere de sayaçlarında kaç TL yüklü olursa olsun gaz zamları yansıtılacak. Bu aboneler, “kontör” uygulaması döneminde sayaçlarına yükledikleri gazı tüketinceye kadar zamdan etkilenmiyordu.

YENİ UYGULAMA NASIL OLACAK?

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre; abone, sayacına örneğin 100 TL yükledi ve doğalgazın metreküp fiyatı da 1 TL. Yükleme işleminden sonra doğalgaza zam geldi. Diyelim ki doğalgazın metreküp fiyatı 2 TL'ye çıktı. Bu durumda abone, geçerli tarife üzerinden 100 metreküp yerine 50 metreküp gaz kullanacak.

BU UYGULAMAYA NEDEN GEREK GÖRÜLDÜ?

Kaynaklar, doğalgaz dağıtım şirketlerinin ön ödemeli sayaçlara yüklenen gaza gelen zamları üstlenmek zorunda kaldığını belirterek, “Bu dengesiz durumun ortadan kaldırılması hedeflendi. Şehiriçi doğalgaz dağıtım şirketleri, ön ödemeli sayaçlara yüklenen gaz nedeniyle zarar ediyordu. Bu zararın, bir süre sonra diğer aboneleri de etkilemesi söz konusuydu” diye konuştu.

Kaynaklar, ön ödemeli sayaçlarda milyonlarca metreküp gaz bulunduğunu belirterek, “Kazanılmış hak gereği bu sayaçlarda yüklü gaz, gelecek zamlardan etkilenmeyecek. Ön ödemeli sayaç kullanan aboneler, kararın uygulamaya girmesiyle birlikte TL yükleyecek. Fiyat hareketleri doğrudan aboneye yansıtılacak” dedi.

Ankara'da 900 bin dolayında abonede ön ödemeli sayaç bulunuyor. Kütahya'da ve İstanbul'un bir bölümünde de aboneler ön ödemeli doğalgaz kullanıyor. Ankara'da abonelerin sayaçlarında 300 milyon metreküp dolayında gaz bulunuyor.

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