Ömer Çelik: 7. parsel bizim kıta sahanlığımızın içindedir, TSK tarafından gereken cevap verilir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fatih Gemisi'nin sondaj çalışmalarına başlamasıyla Doğu Akdeniz'deki meselenin yeniden gündeme geldiğini bildirdi.

Konuyu yakın bir şekilde takip ettiklerini belirten Çelik, "Dışişleri Bakanı Kocias ayrılmadan evvel ve şimdiki Başbakan Çipras'ın sözleri olmuştu, Yunan karasularının kademeli olarak artırılacağına dair. Tabi Türkiye buna müsade etmeyecektir. Yani Yunanistan'dan sık sık kendi kendilerine bir hukuk üretiyorlar, bu hukuku evrensel hukuk olarak tanımlıyorlar ondan sonra da Türkiye buna uysun diyorlar. Net bir şey söyleyeceğim bu çok tehlikeli bir yaklaşımdır, kendilerine yüce Meclis'in 1995 yılında aldığı karardaki ikazı hatırlatıyorum. Türkiye'nin bunu nasıl değerlendireceği 95 yılındaki kararda mündemiçtir. Bu şekilde karasularının kademeli olarak artırılmasıyla ilgili en ufak bir çabaya Türkiye tarafından en sert cevap verilecektir." ifadesini kullandı.

"7. PARSEL ÇOK NET KOORDİNATLARA SAHİP"

Son zamanlarda da bunlara cevap verme konusunda Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenliğin yüksek bir performans gösterdiğini anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Burada 2 tane tabloyla karşı karşıyayız bu sondaj çalışmaları sırasında, bir tanesi Rum Kesiminin tek taraflı olarak attığı adımlar ikincisi de üçlü olarak atılan adımlar. Üçlü adımlar da Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve Mısır işbirliği ile gerçekleşiyor. En son 7. parselde hak iddiasında bulunuyorlar, ya kıta sahanlığımız içindeki bölgelerde ya da münhasır ekonomik bölgelerde hak iddiasında bulunuyorlar. Bu bahsettikleri 7. parsel çok net koordinatlara sahip. Burası Birleşmiş Milletler tarafından koordinatları tespit edilmiş Türkiye'nin kıta sahanlığının dış sınırları içinde kalan bir bölge. Dolayısıyla burada herhangi bir şekilde hak iddiasında bulunmamaları gerekir. Bildiğimiz Rum tarafı, Kıbrıs'ın tamamına hakim olmak istiyor, Türk tarafını yok saymak istiyor, zenginlikleri tek taraflı olarak kullanmak istiyor."

Rum tarafınının daha önceki görüşmelerde olduğu gibi herhangi bir çözümden yana olduklarını göstermeleri halinde bugün bunların konuşulmayacağını dile getiren Çelik, "Şunu her zaman yapıyorlar tek taraflı bir girişimde bulunuyorlar, buna bir hukuki kılıf uyduruyorlar, daha sonra da bu kılıf doğrultusunda bir adım atmaya çalışıyorlar. Bunu bilsinler 7. parsel dedikleri bölge bizim kıta sahanlığımız içindedir, Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından gereken cevap verilir, Fatih Gemisi de yine Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından güçlü bir şekilde korunmaktadır. Yunan ve Rum tarafına herhangi bir girişimde bulunmamalarını tavsiye ederiz. Daha yapıcı olmalarını tavsiye ederiz." dedi.