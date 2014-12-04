Ölmek İstemiyorum...

Okuldaki arkadaşları gibi rahatça koşup oynamak istediğini göz yaşlarına boğularak anlatan Naz, “Ben iyileşmek istiyorum. Artık kan almak istemiyorum. Canım çok yanıyor. Lütfen yardım edin bana. Ölmek istemiyorum. Bana kemik iliği lazım. Arkadaşlarımla koşamıyorum” dedi.

Eşi Kahraman Yakak’ın bir işletmede bekçilik yaptığını anlatan Naz’ın annesi Hisni Yakak, her 2 haftada bir büyük şehirlerdeki hastanelere gidip geldiklerini söyleyerek, “Naz, kemik iliği nakli bekliyor. Sürekli hastanelere gidip geliyoruz. Geçen sene Naz’ın dalağı alındı. Naz’a kan bulamıyoruz. Bir an önce kemik iliği nakli olması gerekiyor. Benim başka evladım yok. Tüp bebek yapıp onun iliğiyle Naz’ı kurtarma yolunu denedik. Elimizdeki bütün paramızı onun için harcadık, ancak o da olmadı. Ben Naz’ın artık kendi başına arkadaşları gibi koşup oynamasını istiyorum. Maddi durumumuz yok. Köy yerinde yaşıyoruz. Çok zorluk çekiyoruz. Naz 3. sınıfa gidiyor, ama hastanelere gidip gelmekten dolayı derslerinden kaldı. Yazmayı bile tam öğrenemedi. Kardeşi olursa çaresi olacak. Dışarıdan gelecek ilik için para gerekli. Tüp bebek için de para lazım. Yetkililerin sesimizi duymalarını istiyoruz. sağlık Bakanlığı sesimi duysun. Lütfen bize yardım edin” diye konuştu.Maddi imkansızlıklardan dolayı kemik iliği temin edemeyen Yakak ailesi, hayırseverlerden ve yetkililerden yardım bekliyor.