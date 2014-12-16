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Öldü Sanıp Toprağa Verdiler, Gelen Telefon Şoke Etti!

Öldü sanıp toprağa verdiler, geri döndü...

Öldü Sanıp Toprağa Verdiler, Gelen Telefon Şoke Etti!

Öldü sanıp toprağa verdiler, geri döndü...

16 Aralık 2014 Salı 21:18
Öldü Sanıp Toprağa Verdiler, Gelen Telefon Şoke Etti!
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Öldü sanıp toprağa verdiler, gelen telefon şoke etti!
Öldü sanıp toprağa verdiler, geri döndü...



Kahramanmaraş Çağlayancerit'e bağlı Kale köyünde 16 yıl önce başı ezilmiş bir erkek cesedi bulundu. Aynı köyde yaşayan Ali Güngör (60), İzmir'de çalışan oğlunun "köye gittiğini" öğrenince kuşkulanıp morga gitti ve tanınmaz haldeki cesedi ayağındaki yara izinden "teşhis etti." Cenazeyi toprağa veren aile o tarihte 24 yaşında olan oğulları Mustafa için mevlüt okutup, günlerce gözyaşı döktü. Oysa Mustafa Güngör iş yerinden ayrılıp başka bir dondurmacıda işe başlamıştı. Jandarmanın kendisiyle ilgili sorular sorduğunu öğrenen Mustafa Güngör telefonla arayıp "Beni soruyormuşsunuz, ben Mustafa" deyince gerçek ortaya çıktı. 4 gün önce oğullarını toprağa verdiklerini zanneden aile gerçeği öğrenince büyük sevinç yaşadı. Güngör Ailesi, oğullarını kurban keserek karşıladı. Şimdi 40 yaşında evli ve 3 çocuk sahibi olan Mustafa Güngör yaşadığı film gibi olayı gülerek anlatıyor.  

Son Güncelleme: 16.12.2014 21:21
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Çağlayancerite Bağlı Kale Köyünde 16 Yıl önce Başı Ezilmiş Bir Erkek Cesedi Bulundu. Aynı Köyde Yaşayan Ali Güngör (60)İzmirde çalışan Oğlunun Köye Gittiğini öğrenince Kuşkulanıp Morga Gitti Ve Tanınmaz Haldeki Cesedi Ayağındaki Yara I
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