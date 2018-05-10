Okulda 'Yılan' paniği

Balıkesir’in Gönen ilçesinde bir okulda kalorifer peteğinde görülen yılan, okulun tahliye edilmesine sebep oldu.

Olay, Gönen ilçesi SarıköyMahallesi'nde bulunan SarıköyÇok Programlı Lisesinin atölyesinde yaşandı. Bir kalorifer peteğindeki yılanı gören öğrenciler durumu okul idaresine bildirdi. İdareciler okulu hemen tahliye ederek itfaiyeye haber verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ihbar üzerine okula gelerek özel teçhizatlarıyla yılanı bulunduğu yerden çıkarıp doğaya bıraktı.