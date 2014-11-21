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Okulda Tacize Skandal Çözüm

Esenyurt'ta bir okulda yaşanan taciz olayını ortaya çıkartan öğretmen

Okulda Tacize Skandal Çözüm

Esenyurt'ta bir okulda yaşanan taciz olayını ortaya çıkartan öğretmen

21 Kasım 2014 Cuma 12:40
Okulda Tacize Skandal Çözüm
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Okulda Tacize Skandal Çözüm
Esenyurt'ta bir okulda yaşanan taciz olayını ortaya çıkartan öğretmen okul müdürü tarafından tokatlandı. Mağdur çocuk ise başka okula gönderildi.

İstanbul Esenyurt’ta bir ilköğretim okulunda yaşanan skandal akıllara durgunluk verdi. İki sınıf arkadaşı tarafından tacize uğrayan 10 yaşındaki öğrenci başka okula gönderildi. Taciz yapan çocuklar ise adeta ödüllendirilerek başka sınıflara gönderildi. Skandal bununla bitmedi. Okul müdürü, tacizi ortaya çıkaran öğretmene Tokat attı.

Tacizi gerçekleştiren öğrencilerin geçtiğimiz yıl da engelli bir çocuğu taciz ettikleri ancak bu olayın da okul müdürü tarafından sümen altı edildiği iddia edildi.

Esenyurt İlçe Milli eğitim Müdürü tacizi doğruladı. Dal, 'Olay maalesef doğru. Biz gerekeni yaptık. Okul müdürü görevden alınacak. Çocukların durumuyla rehber öğretmenimiz ilgileniyor' diye konuştu.

TACİZCİLER OKULDA KALDI

Gelişmelerden ailelerin haberdar edilmesi üzerine olayın örtbas edilmesi yönünde ailelere baskı yapıldığı ileri sürülürken, çocukların afişe olmaması için ailelerin buna razı olduğu, Yusuf Akdaş İlkokulu yetkililerin de bu yönde karar aldığı öğrenildi.
 

Son Güncelleme: 21.11.2014 12:42
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