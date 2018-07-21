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Oktar Grubuna yönelik soruşturmada 2 bin 566 dijital materyal, 1 milyon 500 bin lira, 96 tabanca ve 23 tüfek ele geçirildi

Türkiye’de Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında 2 bin 566 dijital materyal, 1 milyon 500 bin lira, 96 tabanca ve 23 tüfek ele geçirildi.

Oktar Grubuna yönelik soruşturmada 2 bin 566 dijital materyal, 1 milyon 500 bin lira, 96 tabanca ve 23 tüfek ele geçirildi

Türkiye’de Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında 2 bin 566 dijital materyal, 1 milyon 500 bin lira, 96 tabanca ve 23 tüfek ele geçirildi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 07:14
Oktar Grubuna yönelik soruşturmada 2 bin 566 dijital materyal, 1 milyon 500 bin lira, 96 tabanca ve 23 tüfek ele geçirildi

Türkiye’de Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında 2 bin 566 dijital materyal, 1 milyon 500 bin lira, 96 tabanca ve 23 tüfek ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, şüphelilerin, yetim bir erkek çocuğun mal varlığına el koymak için, onu örgüt üyesi kadınla ilişkiye zorladığı ve sözde evlendirdiği ileri sürüldü.
Adnan Oktar'la sosyal medya hesabı üzerinden irtibat kurduğunu iddia eden küçük yaştaki kız çocuğu ise Oktar'ın ve başka erkeklerin tecavüzüne uğradığını ileri sürerek şikayetçi oldu.
Operasyon kapsamında hazırlanan polis fezlekesinin 2 bin 100 sayfa olduğu, yaklaşık 2 yıl süren çalışma kapsamında 17 mağdur çocuk ve çok sayıda kadının ifadesinin alındığı öğrenildi. Oktar'a ifadesinde 353 soru sorulduğu ve şüphelinin 164 sayfa ifade verdiği aktarıldı.
Bu arada, soruşturma kapsamındaki operasyonlarda, 2 bin 566 dijital materyal, 1 milyon 500 bin lira, 96 tabanca ve 23 tüfek ele geçirildi.
Dijital materyallerde yapılan incelemelerde çok sayıda gizli çekilmiş cinsel içerikli videonun bulunduğu ileri sürüldü.
Mağdur bir kadının, ifadesinde, Adnan Oktar'ın kendisine bakarak "Aşkım" demesini istediğini, bunu yapmadığı için kendisini darp ettiğini anlattığı öğrenildi. Dört saat şiddet gördüğünü öne süren kadının, "Aşkım" demek zorunda kaldığını, Oktar'ın bir süre sonra yanına gelerek kendisine tacizde bulunduğunu anlattığı belirtildi.
İtirafçı olan O.I'nın ise 2014 yılında Çin'le ticaret görünümü altında yapılan hayali işlemlerle örgüte 4 milyon dolar kazandırdığını iddia ettiği öğrenildi. Başka bir örgüt üyesinin ise erkek örgüt üyelerinin askere gitmesine izin verilmediğini belirttiği kaydedildi.
OY KULLANMA YASAĞI
Başka bir mağdurun ise Oktar'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için yapılan referandumda tüm örgüt üyelerine oy kullanma yasağı getirdiğini savundu.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 182'si adliyeye sevk edilmişti. Bunlardan aralarında Adnan Oktar'ın bulunduğu 168 şüpheli tutuklanırken, 13'ü adli kontrol tedbiriyle olmak üzere 14 kişi de serbest bırakılmıştı.
 

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Son Güncelleme: 21.07.2018 10:38
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