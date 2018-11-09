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Ohal Komisyonu, 42 Bin Başvuruyu Karara Bağladı

OHAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU, KHK İLE MESLEKTEN İHRAÇ EDİLENLER, KAPATILAN KURUM VE KURULUŞLARA İLİŞKİN 42 BİN BAŞVURUYU SONUÇLANDIRDI

Ohal Komisyonu, 42 Bin Başvuruyu Karara Bağladı

OHAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU, KHK İLE MESLEKTEN İHRAÇ EDİLENLER, KAPATILAN KURUM VE KURULUŞLARA İLİŞKİN 42 BİN BAŞVURUYU SONUÇLANDIRDI

09 Kasım 2018 Cuma 10:43
Ohal Komisyonu, 42 Bin Başvuruyu Karara Bağladı

OHAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU, KHK İLE MESLEKTEN İHRAÇ EDİLENLER, KAPATILAN KURUM VE KURULUŞLARA İLİŞKİN 42 BİN BAŞVURUYU SONUÇLANDIRDI

KOMİSYON, 3 BİN BAŞVURUYU KABUL EDERKEN, BU KARARLARLA MESLEKTEN İHRAÇ EDİLENLERİN İADESİNE, KAPATILAN BAZI KURUM VE KURULUŞLARIN AÇILMASINA HÜKMETTİ

Ankara, 9 Kasım 18 (.): Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilenler, kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin 42 bin başvuruyu sonuçlandırdı.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu\'na 125 bin müracaat gerçekleştirildi.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017\'den itibaren karar vermeye başladı. Bugüne kadar 42 bin başvuruyu sonuçlandıran Komisyon, 3 bin müracaatı kabul etti. Komisyonun kabul kararıyla meslekten ihraç edilenlerin iadesine, kapatılan kurum ve kuruluşların açılmasına hükmedildi.

Başvuruların 39 binini reddeden Komisyonda, 83 bin müracaatın incelenmesi ise devam ediyor.

DAVA YOLU AÇIK

Kararlar, tebliğ edilmek üzere başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara teslim ediliyor. Başvurusu kabul edilenlerin atama işlemleri, en son görev yapılan kurumlar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yapılıyor.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu\'nun ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19, 20, 21 ve 22. idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor.

Başvurucular, "ohalkomisyonu.tccb.gov.tr" internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" üzerinden müracaatlarının kabul ya da reddedildiğine yönelik bilgilere ulaşabiliyor.

(AA/TUĞ/ÖK)

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