banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
91630
ALTIN
189.358
DOLAR
4.7897
STERLİN
6.2904
EURO
5.5819
Girne’de kara para soruşturması
GİRNE'DE KARA PARA SORUŞTURMASI
Beyaz tutuklu yargılanacak
BEYAZ TUTUKLU YARGILANACAK
Yaklaşık 300 bin TL vurgun
YAKLAŞIK 300 BİN TL VURGUN
Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
banner282
Flaş Haber
Yaklaşık 300 bin TL vurgun
Kapat

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL yerine geçecek yasa teklifine bedelli askerlik dışında 3 sürpriz madde daha eklendi

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL yerine geçecek yasa teklifine bedelli askerlik dışında 3 sürpriz madde daha eklendi

17 Temmuz 2018 Salı 22:08
OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL yerine geçecek yasa teklifine bedelli askerlik dışında 3 sürpriz madde daha eklendi

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın edindiği bilgiye göre, bedelli askerlik ile ilgili koşullar ortaya çıkarken torba yasa teklifine eklenen diğer sürpriz maddeler şöyle:

KANAL İSTANBUL

Teklife eklenen madde ile Kanal İstanbul'un yap-işlet-devret yöntemiyle ihaleye çıkarılmasına olanak tanınıyor. 

SPOR TOTO ARTIYOR

Bir diğer düzenleme de şans oyunları ile ilgili. Düzenleme ile Spor Toto'nun dağıtacağı ikramiye oranı ciddi oranda artıyor. Gerekçede amacın yasa dışı bahis oyunlarının önüne geçmek olduğu belirtildi. 

SAĞLIK PERSONELİNE YIPRANMA

Teklifte sağlık personeline de yıpranma hakkı verildi. Sağlık personeli bundan böyle ağır işte çalışan personel gibi 60 günlük yıpranma hakkı elde edecek.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 PKK'lı Teröristlerle Çatışma Çıktı, Bölgeye Takviye Birlikler Sevk Edildi
 PKK'lı Teröristlerle Çatışma Çıktı, Bölgeye Takviye Birlikler Sevk Edildi
Viyana'da müzik eğitimi gören genç, kazada yaşamını yitirdi
Viyana'da müzik eğitimi gören genç, kazada yaşamını yitirdi
İnce'den gençlere 'maratona hazırlanın' mesajı
İnce'den gençlere 'maratona hazırlanın' mesajı
İstanbul'da çıplak adam dehşeti!
İstanbul'da çıplak adam dehşeti!
Çiftlik Bank'ın Tosun'u Mehmet Aydın'ın dolandırıcılık marifetleri film olacak
Çiftlik Bank'ın Tosun'u Mehmet Aydın'ın dolandırıcılık marifetleri film olacak
Türkiye’de bedelli askerlik için 25 yaş sınırı, 25 gün askerlik süresi öngörüldü
Türkiye’de bedelli askerlik için 25 yaş sınırı, 25 gün askerlik süresi öngörüldü
Yunan askerlerin tutukluluğuna devam kararı
Yunan askerlerin tutukluluğuna devam kararı
Bedelli askerlik Meclis'e sunuluyor...
Bedelli askerlik Meclis'e sunuluyor...
14 yaşındaki çocuktan korkunç ifadeler: 'Bembeyazsın, seni ısırırım'
14 yaşındaki çocuktan korkunç ifadeler: 'Bembeyazsın, seni ısırırım'
Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem itirafı
Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem itirafı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim