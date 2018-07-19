banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93003
ALTIN
188.945
DOLAR
4.8206
STERLİN
6.2555
EURO
5.5954
Kara para soruşturması sürüyor
KARA PARA SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Vurgun soruşturması sürüyor
VURGUN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Uyuşturucu ve çalıntı altın bulundu
UYUŞTURUCU VE ÇALINTI ALTIN BULUNDU
Şantaj zanlıları tutuksuz yargılanacak
ŞANTAJ ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

OHAL bitti, sakal gitti

OHAL'in ilanını, sakal bırakarak 2 yıl boyunca protesto eden eski CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, sürecin sona ermesi üzerine sakallarını kestirdi.

OHAL bitti, sakal gitti

OHAL'in ilanını, sakal bırakarak 2 yıl boyunca protesto eden eski CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, sürecin sona ermesi üzerine sakallarını kestirdi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 15:28
OHAL bitti, sakal gitti

OHAL'in ilanını, sakal bırakarak 2 yıl boyunca protesto eden eski CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, sürecin sona ermesi üzerine sakallarını kestirdi.
TBMM'deki berber salonuna beraberinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bazı milletvekilleriyle gelen Atıcı, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Atıcı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da OHAL ilan edildiğini anımsatarak, OHAL'e gerek bulunmadığını, devletin güçlü olduğunu, teröristlerle hukuk içinde kalarak OHAL ilan edilmeden de mücadele edileceğini söylediklerini anımsattı.
Atıcı, AK Parti Hükümeti'nin, darbe girişimini fırsata çevirerek, OHAL ile ilgili olmayan, anayasaya aykırı bir çok düzenleme yaptığını kaydetti.

SAKALIMIN HER TELİYLE HER GÜN MÜCADELE ETTİM
Atıcı, "Ben de o günden bugüne kadar OHAL uygulamasıyla sakalımın her teliyle, her gün mücadele ettim, bugüne kadar geldik. OHAL uygulamasını protesto etmek amacıyla uzattığım sakalım, her gün, her yerde konu oldu. Bir noktada amacına ulaştı ve Türkiye, her gün OHAL'i hatırladı, OHAL'in kötülüklerini bir kez daha anımsamış oldu." diye konuştu.
Atıcı, bildiği kadarıyla parlamento tarihinde en uzun siyasi eylemi yaptığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Keşke böyle bir rekorun sahibi olmasaydım, OHAL bu kadar uzun sürmeseydi. 2 yıl uzun, zor geçti. Hele hele Mersin gibi bir yerde sakal uzatma eylemi, beni çok yordu ama onurla verdiğim sözü tutmaya çalıştım. Benim yaptığım barışçıl bir eylem, kimseye zararı yok. Sakalım şimdi 31 santimetre. Belki hatıra olarak saklarım. Kızım, ısrarla sakalımdan bir tutam istiyor."
Atıcı, sakalından dolayı kendisine "OHAL baba", "OHAL dede" denildiğini, Karl Marx'tan Gandalf karakterine kadar geniş yelpazede benzetmeler yapıldığını anlattı. Atıcı, bu iki yılla ilgili bir kitap hazırlığında olduğunu ifade etti.
Konuşmasının ardından Atıcı, berber salonuna geçerek, 2 yıl boyunca uzattığı sakalını kestirdi.
 

banner288
Son Güncelleme: 19.07.2018 22:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mahkeme Adnan Oktar hakkında kararını verdi tutuklandı!
Mahkeme Adnan Oktar hakkında kararını verdi tutuklandı!
Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadın ağır yaralandı
Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadın ağır yaralandı
Hakkari'de dev Türk bayrağı göndere çekildi
Hakkari'de dev Türk bayrağı göndere çekildi
Türkiye denizlerdeki gücünü milli imkanlarla artırıyor
Türkiye denizlerdeki gücünü milli imkanlarla artırıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: İsrail'in çıkardığı yasa kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: İsrail'in çıkardığı yasa kabul edilemez
Milli futbolcu Serdar Gürler kaza geçirdi
Milli futbolcu Serdar Gürler kaza geçirdi
Zeytinburnu'nda büyük yangın
Zeytinburnu'nda büyük yangın
Minik Leyla'nın ölümünde şok gelişme...
Minik Leyla'nın ölümünde şok gelişme...
TTK Başkanı Turan: “Kıbrıs'ta Toplumsal Ve Kültürel Birliktelikler Oluşturduk”
TTK Başkanı Turan: “Kıbrıs'ta Toplumsal Ve Kültürel Birliktelikler Oluşturduk”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim