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OHA'in uzatılmasına ilişkin tezkere meclise sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan MGK'da OHAL'in 3 ay daha uzatılması tavsiye kararı alındı. Suriye'de son durumun değerlendirildiği MGK'da, "Siyasi çözüm için kararlılığımız devam ediyor" denildi. Toplantının ardından ayrıca terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı. OHA'in uzatılmasına ilişkin tezkere meclise sunuldu.

OHA'in uzatılmasına ilişkin tezkere meclise sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan MGK'da OHAL'in 3 ay daha uzatılması tavsiye kararı alındı. Suriye'de son durumun değerlendirildiği MGK'da, "Siyasi çözüm için kararlılığımız devam ediyor" denildi. Toplantının ardından ayrıca terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı. OHA'in uzatılmasına ilişkin tezkere meclise sunuldu.

17 Nisan 2018 Salı 20:28
OHA'in uzatılmasına ilişkin tezkere meclise sunuldu.
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OHAL 3 ay daha uzatılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan MGK'da OHAL'in 3 ay daha uzatılması tavsiye kararı alındı. Suriye'de son durumun değerlendirildiği MGK'da, "Siyasi çözüm için kararlılığımız devam ediyor" denildi. Toplantının ardından ayrıca terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı. OHA'in uzatılmasına ilişkin tezkere meclise sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantının ardından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, OHAL'in 3ay daha uzatılması kararı tavsiye edildi.

MECLİSE SUNULDU

OHA'in uzatılmasına ilişkin tezkere meclise sunuldu.

MGK bildirisinde, Suriye'deki katliamların önlenmesi için uluslararası toplumun ortak hareket etmesinin hayati önemi haiz olduğu vurgulandı. Bildiride uluslararası toplum ortak hareket etmeli denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan ve 1 saat 45 dakika süren toplantı sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin iç ve dış güvenliği ile uluslararası güvenlik ortamını etkileyen siyasi ve askerî gelişmeler ele alınmıştır. Bu kapsamda; Suriye'de kimyasal ve konvansiyonel saldırıların sebep olduğu katliamların tekerrürüne mani olmak ve sorumluların hesap vermesini sağlamak için uluslararası toplumun müşterek hareket etmesinin hayati önemi haiz olduğu belirtilmiştir. Suriye topraklarının terörden arındırılması ve toprak bütünlüğünün muhafazası maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen harekâtlara müttefiklerimizin desteğinin beklenildiği ve Suriye'deki ihtilafa kalıcı siyasi çözüm bulunması noktasında kararlılığımızın aynen devam ettiği ifade edilmiştir.

Ülkemizin ve bölgemizin güvenlik önceliklerinin, Türkiye'nin Suriye topraklarında üslenen terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz sürdürmesini zorunlu kıldığı vurgulanmış, terörün her türüne karşı kararlı ve tutarlı bir mücadele yürütüleceği kaydedilmiştir. Proje terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG VE DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle yapılan mücadele kapsamında yurt bütününde uygulanan olağanüstü hâl değerlendirilmiş; demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere hükümete, olağanüstü hâlin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır.”

Erdoğan, MGK'nın ardından Külliye'de Bakanlar Kurulu'na başkanlık edecek. Bakanlar Kurulu'nda OHAL'in uzatılmasına ilişkin tavsiye kararı görüşülecek. Bakanlar Kurulu'nun Meclis'e göndereceği OHAL tezkeresinin yarın oylanması bekleniyor. Tezkerenin kabulü için 276 oy gerekiyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL, en son 18 Ocak'ta uzatılmıştı. OHAL'in süresi 19 Nisan'da sona eriyor. Bir kez daha uzatılması durumunda OHAL, 7'nci kez 3 aylık uzatılmış olacak. 15 Temmuz'un ikinci yıldönümüne de OHAL ile girilmiş olacak

Anahtar Kelimeler:
Ohal3AyUZATILDI
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