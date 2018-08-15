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Öğretmen adaylarına müjde

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre artık öğretmen adaylarının KPSS puanları 2 yıl geçerli olacak.

Öğretmen adaylarına müjde

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre artık öğretmen adaylarının KPSS puanları 2 yıl geçerli olacak.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:43
Öğretmen adaylarına müjde

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre artık öğretmen adaylarının KPSS puanları 2 yıl geçerli olacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemeye göre, öğretmen adaylarının KPSS’de elde ettikleri puanların geçerlilik süresinin 1 yıl olmasını öngören cümle yürürlükten kaldırıldı.

Değiştirilen madde:

"Madde 1- 18 Mart 2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11’inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır."

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’in 11. maddesi:

"Madde 11 - KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS’de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder."  

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