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Öğrenciye yurt müjdesi

Üniversitede yurda yerleşemeyen öğrenci kalmaması için çalışmalarını hızlandıran Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), bu yıl sonuna kadar 670 bin olan yatak kapasitesini 745 bine çıkaracak.

Öğrenciye yurt müjdesi

Üniversitede yurda yerleşemeyen öğrenci kalmaması için çalışmalarını hızlandıran Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), bu yıl sonuna kadar 670 bin olan yatak kapasitesini 745 bine çıkaracak.

23 Ağustos 2018 Perşembe 22:49
Öğrenciye yurt müjdesi

Üniversitede yurda yerleşemeyen öğrenci kalmaması için çalışmalarını hızlandıran Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), bu yıl sonuna kadar 670 bin olan yatak kapasitesini 745 bine çıkaracak.

Üniversitede yurda yerleşemeyen öğrenci kalmaması için çalışmalarını hızlandıran Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), bu yıl sonuna kadar 670 bin olan yatak kapasitesini 745 bine çıkaracak. Böylelikle, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından beklenen 400 bin başvurunun karşılanması da kolaylaşacak. 200 bin yatak kapasiteli proje ve inşaat faaliyetleri devam ederken, bu öğretim yılında ilk etapta 75 bin ilave ek yatak devreye sokulacak. KYK, 200 bin yatak kapasiteli yurtların da hizmete alınmasıyla tüm öğrencileri devlet yurdu imkanı tanıyabilecek..

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