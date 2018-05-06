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Öğrenci yurdu önünde dehşet!

Samsun'da öğrenci yurdu önünde meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si üniversite öğrencisi 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı.

Öğrenci yurdu önünde dehşet!

Samsun'da öğrenci yurdu önünde meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si üniversite öğrencisi 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı.

06 Mayıs 2018 Pazar 21:02
Öğrenci yurdu önünde dehşet!

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Samsun'da öğrenci yurdu önünde meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si üniversite öğrencisi 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Turgut Özel Öğrenci Yurdu önünde dün akşam meydana gelen, 1 kişinin öldüğü 1'i ağır 4 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının sırrı çözülüyor.

Ramazan A. (33), 55 M 1230 plakalı dolmuş minibüs ile takip ettiği içinde 29 yaşındaki Mevlüt A.'nın bulunduğu 55 GL 872 plakalı kapalı kasa kamyoneti aracı ile sıkıştırıp tabancayla silahlı saldırı düzenledi.

Bu sırada araçta bulunan Mevlüt A. ile yanında bulunan Selçuk Y. (22) ve Lütfi Güler (33) araçtan inip kaçmaya başladılar. Bu sırada kaçan şahıslara doğru Ramazan A. tabancasıyla ateş etmeyi sürdürdü. Tabancadan çıkan kurşunlar Mevlüt A., Selçuk Y. ve Lütfi Güler ile öğrenci yurdu önündeki üniversite öğrencileri Songül K.(20) ve Hatice K. (26) adlı öğrencilere isabet ederek yaraladı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 5 kişiden biri olan evli ve 2 çocuk babası Lütfi Güler hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıda yaralanan Mevlüt A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Silahlı saldırgan aracını terk edip kaçarken, saldırının ayrıntıları ortaya çıktı. Kendisine silahlı saldırı düzenlenen Müvlüt A. ile kardeşi Burhan A.'nın silahlı saldırgan Ramazan A.'nın annesi Tülay A.'ya tecavüze kalkıştıkları iddia edildi.

2016 yılında meydana gelen olayda, Tülay A.'nın 23 yaşındaki Burhan A.'yı tüfekle ateş açarak öldürdüğü ve eşi Sami A. ile birlikte yargılandıkları Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçtiğimiz ay Tülay A'nın 15 yıl, kocası Sami A.'nın ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıkları öğrenildi.

Öte yandan, silahlı saldırıda hedefte olan kişi ile birlikte aynı araçta bulunduğu için vurularak hayatını kaybeden Lütfi Güler (fotoğraflardaki), Samsun'un Ladik ilçesi İsasofta Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında bugün toprağa verildi.

Anahtar Kelimeler:
SamsunöğrenciYurduCinayet
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