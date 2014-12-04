‘Oğlunuz Beni Kullandı Şimdi Evlenmiyor!’ diyerek intihar etmişti

Ruh sağlığının bozulmasına neden olduğu üniversite öğrencisi Gamze Süsemcik'i intihara sürüklediği iddiasıyla yargılanan Hasan B, ''hakaret'' ve ''tehdit'' suçlarından 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Hasan B. ile tarafların avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Metin Özkan, davada karar vereceklerini belirterek, sanığa son sözünü sordu.

Sanık Hasan B, suçlamayı reddedip beraatini talep ederek, ''Allah şahidimdir, ben suçsuzum'' dedi. Mahkeme heyeti, Hasan B'nin mağdure Gamze Süsemcik'e karşı "cinsel saldırı" suçunu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil olmamasından dolayı bu suçtan beraatine karar verdi.

Hasan B'yi "tehdit" suçundan 6 ay, "hakaret" suçundan da 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın cezasını duruşmalardaki iyi hali sebebiyle toplam 7 ay 15 güne indirdi. Mahkeme, sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığından cezayı paraya çevirmedi. Üniversite öğrencisi Gamze Süsemcik'le tehditle birlikte olduğu ve bu nedenle Süsemcik'i intihara sürüklediği öne sürülen Hasan B'nin, "hakaret", "tehdit" ve "cinsel saldırı" suçlarını işlediği gerekçesiyle 16 yıla kadar hapsi istenmişti.





"Oğlunuz bekaretimi bozdu ama şimdi benimle evlenmek istemiyor"



İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Coğrafya Bölümü'nde okuyan 19 yaşındaki Gamze Süsemcik, lise yıllarında harçlığını çıkarmak için bir hazır giyim firmasında çalışırken Hasan'la tanıştı. İddiaya göre 1 Şubat 2012 akşamı Hasan'ın annesi Hacire B. ve ağabeyi Cem'e yaşadıklarını anlattı. "Oğlunuz bekaretimi bozdu ama şimdi benimle evlenmek istemiyor" dedi. Hasan'ın ağabeyi ve annesi, Gamze'yi sakinleştirip, onunla konuşacaklarını söyleyerek ikna etmeye çalıştılar. Ancak Gamze, Hasan'dan beklediği desteği yine göremediği öne sürüldü.



'BENİ BAĞLAMAZ'



2 Mart'taki son buluşmalarına tanık olan arkadaşı Duygu Cödel, Gamze'nin Hasan'a "Her şeyi sen yaptın, benim bekaretimi geri vereceksin ya da benimle evleneceksin" dediğini ancak Hasan'ın çok rahat bir tavırla "Beni bağlamaz" diye cevap verdiğini anlatmıştı. Duygu Cödel arkadaşını ordan götürmek istediğini ama Gamze'nin gitmemek için ısrar ettiğini söyledi. İşte o gece Gamze, yine Hasan'ın ailesinin evine gittiği ve ailenin anlatımına göre bir bardak su isteyip, yanında getirdiği beyaz bir ilacı suya boşaltıp içtiği iddia edildi. Hasan'ın annesi Hacire B. tarafından hastaneye götürülen Gamze tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.