Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

‘Oğlunuz Beni Kullandı Şimdi Evlenmiyor!’ diyerek intihar etmişti

"Oğlunuz bekaretimi bozdu ama şimdi benimle evlenmek istemiyor" diyerek intihar eden Gamze Süsemcik davasında karar çıktı. Ruh sağlığının bozulmasına neden olduğu üniversite öğrencisi Gamze Süsemcik'i intihara sürüklediği iddia edilen Hasan B'ye, 7 ay 15 gün hapis cezası verildi

‘Oğlunuz Beni Kullandı Şimdi Evlenmiyor!’ diyerek intihar etmişti

"Oğlunuz bekaretimi bozdu ama şimdi benimle evlenmek istemiyor" diyerek intihar eden Gamze Süsemcik davasında karar çıktı. Ruh sağlığının bozulmasına neden olduğu üniversite öğrencisi Gamze Süsemcik'i intihara sürüklediği iddia edilen Hasan B'ye, 7 ay 15 gün hapis cezası verildi

04 Aralık 2014 Perşembe 15:26
‘Oğlunuz Beni Kullandı Şimdi Evlenmiyor!’ diyerek intihar etmişti
banner238

 Ruh sağlığının bozulmasına neden olduğu üniversite öğrencisi Gamze Süsemcik'i intihara sürüklediği iddiasıyla yargılanan Hasan B, ''hakaret'' ve ''tehdit'' suçlarından 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Hasan B. ile tarafların avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Metin Özkan, davada karar vereceklerini belirterek, sanığa son sözünü sordu.
Sanık Hasan B, suçlamayı reddedip beraatini talep ederek, ''Allah şahidimdir, ben suçsuzum'' dedi. Mahkeme heyeti, Hasan B'nin mağdure Gamze Süsemcik'e karşı "cinsel saldırı" suçunu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil olmamasından dolayı bu suçtan beraatine karar verdi.
Hasan B'yi "tehdit" suçundan 6 ay, "hakaret" suçundan da 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın cezasını duruşmalardaki iyi hali sebebiyle toplam 7 ay 15 güne indirdi. Mahkeme, sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığından cezayı paraya çevirmedi. Üniversite öğrencisi Gamze Süsemcik'le tehditle birlikte olduğu ve bu nedenle Süsemcik'i intihara sürüklediği öne sürülen Hasan B'nin, "hakaret", "tehdit" ve "cinsel saldırı" suçlarını işlediği gerekçesiyle 16 yıla kadar hapsi istenmişti.


"Oğlunuz bekaretimi bozdu ama şimdi benimle evlenmek istemiyor"

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Coğrafya Bölümü'nde okuyan 19 yaşındaki Gamze Süsemcik, lise yıllarında harçlığını çıkarmak için bir hazır giyim firmasında çalışırken Hasan'la tanıştı. İddiaya göre 1 Şubat 2012 akşamı Hasan'ın annesi Hacire B. ve ağabeyi Cem'e yaşadıklarını anlattı. "Oğlunuz bekaretimi bozdu ama şimdi benimle evlenmek istemiyor" dedi. Hasan'ın ağabeyi ve annesi, Gamze'yi sakinleştirip, onunla konuşacaklarını söyleyerek ikna etmeye çalıştılar. Ancak Gamze, Hasan'dan beklediği desteği yine göremediği öne sürüldü.

'BENİ BAĞLAMAZ'

2 Mart'taki son buluşmalarına tanık olan arkadaşı Duygu Cödel, Gamze'nin Hasan'a "Her şeyi sen yaptın, benim bekaretimi geri vereceksin ya da benimle evleneceksin" dediğini ancak Hasan'ın çok rahat bir tavırla "Beni bağlamaz" diye cevap verdiğini anlatmıştı. Duygu Cödel arkadaşını ordan götürmek istediğini ama Gamze'nin gitmemek için ısrar ettiğini söyledi. İşte o gece Gamze, yine Hasan'ın ailesinin evine gittiği ve ailenin anlatımına göre bir bardak su isteyip, yanında getirdiği beyaz bir ilacı suya boşaltıp içtiği iddia edildi. Hasan'ın annesi Hacire B. tarafından hastaneye götürülen Gamze tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Son Güncelleme: 04.12.2014 15:32
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs ManşetGamze Süsemcik‘Oğlunuz Beni Kullandı şimdi Evlenmiyor!’ Diyerek Intihar Etmişti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme
Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme
Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri
Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri
Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi
Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim