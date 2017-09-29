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29 Eylül 2017 Cuma 19:17

Oğlunu Toprağa Gömerek Kurtardı!

Oğlunu Toprağa Gömerek Kurtardı!
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Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 11 yaşındaki Murat Yıldırım tedavi altına alındı

Ardahan’da çoban baba, üzerine yıldırım düşen oğlunu toprağa gömerek kurtardı. 11 yaşındaki çocuk Erzurum Bölge eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, babasıyla birlikte Ardahan’da çobanlık yapan Murat Yıldırım hayvanları otlattığı sırada yıldırım çarpması sonucu bir anda yere düştü. Oğluna yaklaşık 100 metre uzakta bulunan baba durumu görünce hemen oğlunun yanına koştu. Oğlunu hareketsiz gören baba, çocuğunu toprağa gömerek ilk müdahaleyi tarlada yaptı. Ambulansla Ardahan’a buradan da Erzurum’a getirilen Murat Yıldırım’ın tedavisine devam ediliyor.

Baba Yılmaz Yıldırım, oğulları Murat ve Berat ile hayvan otlatırken, çevreyi biranda toz bulutunun kapladığını belirterek, “Köyün dışında hayvanları otlatırken bir anda yağmur yağmaya başladı. Şimşek bir iki kez vurmaya başladı. Çocuklar çay demlemişlerdi. Çayı alıp yanıma geldiler. Birlikte çay içtik. Ben onları tekrar köye dönmelerini söyledim. O anda küt diye bir ses geldi. Bir gürültü oldu. Etrafıma baktım bir ışık oldu. Tekrar yıldırım atıyordu. Çocukları göremedim. Aramızda yüz metre falan var ama toz Duman olunca çocuklarımı göremedim. Küçük oğlum Berat (9) geldi bana dedi ki ‘baba yıldırım düştü.’ Ben kaçarken yüz üstü düştüm. Oğlum Murat’ı gördüm yanına giderek hemen elbisesini çıkardım. Toprağa gömdüm. Sesi yoktu. Toprak üzerine dökünce sesi çıktı ve canlanmaya başladı ve kendine geldi. Zaman ne kadar geçti bilmiyorum. Ambulansa haber verildi. Hemen Ardahan Devlet Hastanesine getirdik. Toprak olayı şöyle hemen elbisesini çıkardım ve toprak dökmeye başlayınca vücudundaki elektriği toprak aldı ve kendine gelmeye başladı. Vücudunda yanıklar var ama çok şükür durumu iyidir.

Doktorlar ne zaman taburcu edecekleri konusunda bilgi vermediler. Ardahan Devlet Hastanesinden çocuğu alarak Türkiye’nin bir numaralı yanık tedavi merkezi olan Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorlarımıza da sizin aracılığınız ile teşekkür ederim” diye konuştu.


 
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