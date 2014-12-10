Oda Parfümü Karı Kocayı yaktı

Olay, Bakırköy Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan bir site de meydana geldi. İddiaya göre, mutfaktan yemek yapan Nurhan Gülay’ın yanına gelen eşi İsmail Gülay elinde bulunan oda parfümünün başlığını değiştirmek istedi. Bu sırada spreyden çıkan gaz ocakta bulunan ateş nedeniyle bir anda alevlenerek patladı. Patlamayla birlikte İsmail ve Nurhan Gülay feci şekilde yanarak yaralandı. Çift olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yanık servisinde tedavi altına alınan çiftte ikinci derecede yanık olduğu belirtildi. Kendisinin mutfakta yemek yaptığını ve eşinin yanında oda spreyinin başlığını değiştirdiğini belirten Nurhan Gülay, “Ben mutfakta yemek pişirirken eşimde oda spreyiyle yanıma geldi kapağını değiştirmek istiyordu. Tam o arada spreyden çıkan hava ile tüpten çıkan ateş birbirine karıştı ve patlama oldu. Eşimin üzerindeki eşyalar tutuşmuştu yanıyordu. Bizim mutfağımız dar hemen mutfaktan çıkamadık ben eşimin üstündeki kıyafetleri tutu çıkardım ondan sonra çıkabildik ondan sonra hastaneye geldik” dedi.

Son Güncelleme: 10.12.2014 12:05