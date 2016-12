OBEZİTE 'YE YOL AÇAN GENETİK FAKTÖR BEYNİN YİYECEKLERE TEPKİSİNİ ETKİLİYOR

Bilim adamları obeziteye yol açan genetik bir değişkenin çocukların yiyeceklerle ilgili çevresel uyaranlara verdikleri tepkileri farklılaştırdığını belirledi.

ABD'nin Dartmouth Üniversitesinden araştırmacılar obeziteye genetik yatkınlığı olan çocukların yiyeceklere yönelik nörolojik tepkilerinin farklılaştığını, beynin ödül merkezinin kontrol merkezinden daha fazla uyarıldığını tespit etti.

Obeziteye yol açan önemli bir genetik değişkenin beyin fonksiyonlarına etkisini ortaya koymayı amaçlayan araştırma için 9 ila 12 yaşlarında bir grup çocuğa kendilerine uygun bir televizyon programı izletilirken, beyin faaliyetleri MRI cihazlarıyla izlendi. Yayına her 12 dakikada bir reklam spotları eklendi. Reklam spotlarının yarısı fast food yiyecek reklamlarından oluşurken, diğer yarısında başka ürün reklamlarına yer verildi.

Çocuklar, obeziteye genetik yatkınlıkları, yani bilim adamlarının FTO geni olarak adlandırdığı, ilerleyen yaşlarda yüksek oranda obeziteye yol açan genetik değişkene sahip olup olmamaları bakımından gruplara ayrıldı. Yiyecek reklamları sırasında, FTO geninin bir veya birden fazla kopyasını taşıyan çocuklarda beynin "nucleus accumbens" denilen ödüllendirme ve ödüllendirme ihtiyacıyla ilgili bölgesinin hem daha geniş olduğu hem de daha fazla uyarıldığı tespit edildi.

Çocukların ulusal televizyonlarda izlediği reklamların yaklaşık üçte birinin yiyecek reklamı olduğunun altını çizen araştırmanın baş yazarlarından Diane Gilbert-Diamond, "Daha önceki araştırmalarımızdan biliyoruz ki, obeziteye genetik yatkınlığı olan çocuklar yiyecek reklamlarını izledikten sonra daha fazla yemek yiyor. Şimdi beyin faaliyetinden anlıyoruz ki bu çocuklar yiyeceklerle ilgili çevresel uyaranların etkisine daha açıklar. Dolayısıyla çocukların yiyecek reklamlarına maruz kalmasını sınırlamak, çocuk obezitesiyle mücadelede etkili olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın sonuçları ABD Ulusal Bilimler Akademisinin "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)" dergisinde yayımlandı.