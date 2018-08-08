O Ses Türkiye'de şok ayrılık!

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, 5 yıldır yer aldığı 'O Ses Türkiye' programında yer almayacağını duyurdu.

TV8 ekranlarında yayınlanan 'O Ses Türkiye' programında 5 yıldır jüri üyeliği yapan AthenaGrubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, yeni sezonda jüri koltuğunda oturmayacağını duyurdu.



Sevenlerine kötü haber veren ünlü şarkıcı, şu açıklamayı yaptı:

'Beni çok heyecanlandıran bir proje ile eş zamanlı olarak başlayacak yeni albümün kayıtları ve en önemlisi sizlerle konserlerde daha çok buluşabilmek için bu sene, 5 yıl boyunca keyifle yaptığım 'O Ses Türkiye'de yer almayacağım. Başta Acun ve Esat olmak üzere tüm Acun Medya ekibine, jürideki arkadaşlarıma ve bana 5 yıl boyunca müzikalolarak büyük deneyim yaşatan yarışmacı dostlarıma teşekkür ediyorum.'



GÖKHAN'IN YERİNE KİM GELECEK?



Gülşen Yüksel Salt ve Müge Dağıstanlı'nın hazırlayıp sunduğu, teve2'de yayınlanan '2. Sayfa' programında; konu gündeme taşınıp Gökhan'ın yerine kimin gelmesi gerektiği izleyicilere soruldu. Mini ankette Sıla ve Aleyna Tilki isimleri ön plana çıktı.



