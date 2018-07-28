banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95585
ALTIN
190.781
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3424
EURO
5.6540
Şans bu kez Mağusa'ya güldü
Büyük ikramiye Mağusa'ya isabet etti...
45 kişi FETÖ'den yakalandı
45 KİŞİ FETÖ’DEN YAKALANDI
Şiddet gösteren sevgiliye bıçak darbesi
SEVGİLİSİNİ BIÇAKLADI
Karmaşık ticaret ilişkisi
KARMAŞIK TİCARET İLİŞKİSİ
banner282
Flaş Haber
45 kişi FETÖ'den yakalandı
Kapat

O polisler açığa alındı

Giresun’da bir hastanın taşkınlık çıkartması üzerine doktor, ’beyaz kod’ alarmı vererek polisi çağırdı. Polisin biber gazı ile müdahalesi sonrası fenalaşan 82 yaşındaki şahıs hayatını kaybederken, olayla ilgili 2 polis açığa alındı.

O polisler açığa alındı

Giresun’da bir hastanın taşkınlık çıkartması üzerine doktor, ’beyaz kod’ alarmı vererek polisi çağırdı. Polisin biber gazı ile müdahalesi sonrası fenalaşan 82 yaşındaki şahıs hayatını kaybederken, olayla ilgili 2 polis açığa alındı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 23:32
O polisler açığa alındı

O polisler açığa alındı

Giresun’da bir hastanın taşkınlık çıkartması üzerine doktor, ’beyaz kod’ alarmı vererek polisi çağırdı. Polisin biber gazı ile müdahalesi sonrası fenalaşan 82 yaşındaki şahıs hayatını kaybederken, olayla ilgili 2 polis açığa alındı.

İddiaya göre, ayaklarından rahatsız olan ve yürürken zorluk çeken Fatma Topal (82) ve eşi Yusuf Topal (82), kurul raporu ile ilaçlarını reçeteye yazdırmak için aile hekimliğine geldi. Eşinin ilacını yazdırmak için doktorun odasına giren yaşlı adam, bir süre sonra ‘hastayı görmeden ilacı yazamayacağını' söyleyen doktor Ö.Y. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine doktor, ‘beyaz kod' alarmı vererek polisleri aile hekimliğine çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Büro Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaşlı adamı sakinleştirmeye çalıştı. Taşkınlıkları üzerine polislerin gözaltına almak istediği Yusuf Topal, direnerek mukavemet gösterince polis biber gazı ile müdahale etti. Fenalaşan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ANKARA'DAN MÜFETTİŞ GELDİ, 2 POLİS AÇIĞA ALINDI

Yaşanan olayın ardından ailenin şikayeti üzerine Ankara'dan olayı araştırmak için müfettişgönderildi. Polislerin alınan ilk ifadelerinde, yaşlı adamın direndiği esnada bir polis memurunun belindeki silahı almaya çalışması üzerine biber gazı kullandığını söylediği öğrenildi. Olayın aydınlatılması için her türlü çalışma titizlikle yürütülürken, 2 polis memuru açığa alındı. Açığa alınan polis memurlarına yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı koyulduğu öğrenildi.

Yusuf Topal'ın yapılan detaylı otopsisinin sonucu bekleniyor. Yapılan otopsi sonrası Topal'ın biber gazından etkilenerek mi yoksa kalp krizinden mi öldüğü belirlenecek.

Öte yandan, yaşlı adamın depresif ilaçlar kullandığı, 10 gün önce de oturduğu mahallede komşuları ile tartıştığı ve tartışma esnasında sinir krizi geçirerek baygınlık geçirdiği ortaya çıktı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Varank duyurdu! Son testler başarıyla gerçekleşti...
Bakan Varank duyurdu! Son testler başarıyla gerçekleşti...
Gaziantep'te Çıkan Yangın Sonrası 250 Bin Lira Değerindeki Yem Kül Oldu
Gaziantep'te Çıkan Yangın Sonrası 250 Bin Lira Değerindeki Yem Kül Oldu
Yargıtayın Berberoğlu Kararı Sonrası Yargılanmaları Süren 66 Milletvekili Diken Üstünde
Yargıtayın Berberoğlu Kararı Sonrası Yargılanmaları Süren 66 Milletvekili Diken Üstünde
Ceceli'den Eski Eşi Sinem Gedik'i Savcılığa Verdi
Ceceli'den Eski Eşi Sinem Gedik'i Savcılığa Verdi
Filistinli gruplardan milli birlik çağrısı
Filistinli gruplardan milli birlik çağrısı
Türk Silahlı Kuvvetleri Münbiç'te 21. devriye görevini tamamladı
Türk Silahlı Kuvvetleri Münbiç'te 21. devriye görevini tamamladı
Bahçeli'den ABD'nin yaptırım tehdidine tepki
Bahçeli'den ABD'nin yaptırım tehdidine tepki
Sancaktepe'de Bir İlkokulun Duvarı Çöktü
Sancaktepe'de Bir İlkokulun Duvarı Çöktü
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
Meral Akşener'i ikna etmek için toplandılar
Meral Akşener'i ikna etmek için toplandılar

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim