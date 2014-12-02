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'O Aşıdan Türkiye'de Yok'

İtalya'da ölümlere neden olduğu iddiası üzerine

'O Aşıdan Türkiye'de Yok'

İtalya'da ölümlere neden olduğu iddiası üzerine

02 Aralık 2014 Salı 09:12
'O Aşıdan Türkiye'de Yok'
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'O Aşıdan Türkiye'de Yok'
İtalya'da ölümlere neden olduğu iddiası üzerine toplatılan "Fluad" isimli grip aşısının Türkiye'de piyasada olmadığı ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından da toplu alımının yapılmadığını açıkladı


İtalya'da İsviçreli ilaç firması Novartis'in grip aşısını yaptıranlardan 12'sinin şüpheli şekilde ölmesi üzerine toplatılan "Fluad" isimli grip aşısının Türkiye piyasasında bulunmadığı belirtildi. Aşının Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından da toplu alımının yapılmadığı kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yetkililerinden alınan bilgiye göre; İtalya'da ölümlere yol açtığı iddiası üzerine iki partisi tedbir amaçlı toplatılan "Fluad" isimli grip aşısı Türkiye'de piyasada bulunmuyor.
Söz konusu aşının başka kurumlar tarafından alınıp alınmadığını da araştıran TİTCK, "Fluad" isimli grip aşısının Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nca ihaleyle toplu alımının yapılmadığını ya da herhangi bir şekilde piyasaya verilmediğini belirledi. 

Son Güncelleme: 02.12.2014 09:14
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