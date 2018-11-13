banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92511
ALTIN
212.084
DOLAR
5.5026
STERLİN
7.0953
EURO
6.1832
64 yaşında amansız hastalığa yenik düştü
64 yaşında amansız hastalığa yenik...
Denktaş: “Ek mesai ödemelerinin kamu maliyesi yönünden sürdürülebilirliği yok”
DENKTAŞ: “GİDERLER GELİRLERDEN FAZLA”
Meclis komitesinde bütçe maratonu başladı
MECLİS KOMİTESİNDE BÜTÇE MARATONU BAŞLADI
En çok yağış Zafer Burnuna düştü
EN ÇOK YAĞIŞ ZAFER BURNUNA...
banner282
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

NYT'den Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni iddia

NYT'den Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni iddia

13 Kasım 2018 Salı 08:17
NYT'den Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni iddia

Gazeteci Cemal Kaşıkçı suikasti için Türkiye'ye gelen 15 kişiden birinin cinayetten kısa süre sonra yaptığı telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı kastederek, "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi." dediği iddia edildi.

Amerikan The New York Times (NYT) gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı ülkelere verdiklerini söylediği Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'nin elindeki tapeler hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

Habere göre, Kaşıkçı'yı öldürmek için İstanbul'a gelen 15 kişilik suikast timinin bir parçası olan ve Veliaht Prens Muhammed'e önemli yurt dışı ziyaretlerinde eşlik eden Suudi güvenlik yetkilisi Mahir Abdulaziz Mutreb, cinayetten kısa süre sonra Arapça bir telefon görüşmesi yaptı.

Mutreb, telefon görüşmesinde isim vermeden, "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi." dedi.

"İNKAR EDİLEMEZ BİR DELİL OLMAYABİLİR"

Haberde, Türk istihbarat yetkililerinin, Amerikan istihbarat yetkililerine söz konusu telefon görüşmesindeki "patron" ifadesiyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kastedildiğine, Mutreb'in konuştuğu kişinin ise Bin Selman'ın yardımcılarından biri olduğuna inandıklarını söylediği öne sürüldü.

Türk yetkililer, söz konusu ses kaydında Prens Muhammed'den net bir şekilde bahsedilmediğini belirtirken, Amerikan istihbarat yetkilileri yine de bu kaydın Veliaht Prens'in Kaşıkçı cinayetiyle bağlantısı konusunda "inkar edilemez bir delil olmayabileceğine" dikkati çekti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İNKAR

Suudi Arabistan tarafından söz konusu ses kayıtları hakkında yapılan açıklamada Muhammed bin Selman'ın cinayetten haberi olmadığı savunularak, söz konusu "patronunuza söyleyin" bölümüne dair, "Türkiye, istihbarat servislerimize ses kayıtlarını dinletti ve şu anda bu ses kayıtlarında bahsedilen kısma rastlanmadı." ifadesi kullanıldı.

Haberde ayrıca, bu ses kayıtlarının Bin Selman ile yakın ilişkiler içinde olan Donald Trump yönetimi üzerindeki baskıyı artıracağına işaret edilerek, geçen ay Türkiye ziyaretinde söz konusu kayıtları dinlediği belirtilen CIA Direktörü Gina Haspel ve diğer istihbarat yetkililerinin bu hafta Kaşıkçı soruşturması hakkında Kongreyi bilgilendireceği aktarıldı.

Haberde görüşlerine yer verilen, ABD Kongresinin yeni döneminde Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı olması beklenen Demokrat vekil Adam Schiff, istihbarat yetkililerinin Suudi Veliaht Prens'i doğrudan hedef gösterecek kesin bir kanıta ulaşılmasının zor olduğunu dile getirerek, "Bir cinayeti işleyen insanların kimden emir aldıklarını ya da kiminle bağlantılı olduklarını açıkça konuşmalarını beklemek çok da gerçekçi olmaz." dedi.

Doğrudan bir kanıt olmamasının, istihbarat teşkilatlarının Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutmamalarına yol açmaması gerektiğini vurgulayan Schiff, İstihbarat Komitesi Başkanı olur olmaz Kaşıkçı cinayetini soruşturacağı ve Suudi Arabistan'ın Ortadoğu'daki eylemlerini geniş bir şekilde araştıracağının sözünü verdi.

Son Güncelleme: 13.11.2018 11:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: “Akdeniz’de kararlıyız, bizi zora sokmayın”
Erdoğan: “Akdeniz’de kararlıyız, bizi zora sokmayın”
Dikili'de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı
Dikili'de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı
Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'ya Gitti
Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'ya Gitti
Hakkari Şemdinli'de Patlama: 4 Şehit
Hakkari Şemdinli'de Patlama: 4 Şehit
“Antibiyotik direnci yılda 10 milyondan fazla can alacak“
“Antibiyotik direnci yılda 10 milyondan fazla can alacak“
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Vefatının 80'inci Yılında Anıtkabir'de Düzenlenen Devlet Töreniyle Anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Vefatının 80'inci Yılında Anıtkabir'de Düzenlenen Devlet Töreniyle Anıldı
Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası Kktc Trabzon Başkonsolosunu Ziyaret Etti
Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası Kktc Trabzon Başkonsolosunu Ziyaret Etti
Hatay'da 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Hatay'da 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Ösym 2019 Yılı Sınav Takvimini Açıkladı
Ösym 2019 Yılı Sınav Takvimini Açıkladı
TRT ve Türk sporunun acı kaybı!
TRT ve Türk sporunun acı kaybı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim