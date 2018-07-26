Nur Yerlitaş canlı yayında anlattı: Hadise'nin annesi...

Ünlü şarkıcı Hadise, annesinin intihar girişiminde bulunduğu haberlerini basın danışmanı aracılığıyla yalanlamıştı. Olayın şahidi olan ünlü modacı Nur Yerlitaş, yaşananları canlı yayında anlattı ve "Hadise'nin annesi intihara kalkışmış" dedi.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün, uyku ilacıiçerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti.



İntihar iddialarının arından açıklama yapan Hadise'nin basın danışmanı Emre Duymaz; 'Hadise'nin annesi intihar etmedi. Gıda zehirlenmesi nedeniyle 15 gün önce hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından da taburcu oldu' dedi.



Ünlü modacı Nur Yerlitaş ise bugün Beyaz Magazin programına telefonla bağlanarak, yaşananları canlı yayında anlattı ve 'Hadise'nin annesi intihara kalkışmış' dedi.



O gece kendisinin arandığını söyleyen Yerlitaş, hekim arkadaşını devreye sokarak olayla ilgilendiğini ifade etti.