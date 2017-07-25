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25 Temmuz 2017 Salı 11:13

Nükleere Hayır Platformu Eylemler İçin Toplandı

Mersin Akkuyu’da nükleer santralı üretim lisansının kabul edilmesi üzerine toplanan Nükleere Hayır Platformu,&nbsp; eylem sürecini görüştü.

Nükleere Hayır Platformu Eylemler İçin Toplandı
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 Mersin Akkuyu’da nükleer santralı üretim lisansının kabul edilmesi üzerine toplanan Nükleere Hayır Platformu,  eylem sürecini görüştü.

Nükleere Hayır Platformu adına yazılı açıklama yapan Fatih Bayraktar, Türkiye ve Rusya arasındaki diplomatik kriz nedeniyle  yavaşlayan Mersin Akkuyu’daki nükleer santralın inşaat sürecinin  tekrar hızlandığını belirtti.

Bayraktar, karar uyarınca  santrale 49 yıllığına nükleer güç üretim yapma yetkisi verildiğini belirterek, ilk  ünitesinin 2025 yılında nükleer enerji üretmeye başlayacağını kaydetti.

Bayraktar, yaklaşık dört yıl önce bir araya gelen ve o dönemde nükleere karşı ciddi bir kamuoyu yaratan ve bir dizi eyleme imza atan Nükleere Hayır Platformu bileşenlerinin ileriki  günlerde ve aylardaki eylemlilik sürecini belirlemek için bugün Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nde toplandığını ifade etti.

Bayraktar,  Kıbrıs Türk Tabipler Odası, Baraka, Bağımsızlık Yolu, Yeşil Barış Hareketi, Biyologlar Derneği, Çevre Mühendisleri Odası, KTOEÖS, YKP ve Karpaz Dostları’ndan temsilcilerin katıldığı toplantıda halkı yeni süreçle ilgili bilgilendirmenin öneminin  vurgulandığını açıkladı.

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