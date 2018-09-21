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Nişasta Bazlı Şeker Ve Yapay Tatlandırıcı Uyarısı

YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA ÖĞRENCİLERE VE VELİLERE, OKUL KANTİNLERİNDE SATILAN İÇECEK VE YİYECEKLERİN İÇİNDE BULUNAN NİŞASTA BAZLI ŞEKERLER VE YAPAY TATLANDIRICILAR KONUSUNDA UYARIDA BULUNULDU 

Nişasta Bazlı Şeker Ve Yapay Tatlandırıcı Uyarısı

YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA ÖĞRENCİLERE VE VELİLERE, OKUL KANTİNLERİNDE SATILAN İÇECEK VE YİYECEKLERİN İÇİNDE BULUNAN NİŞASTA BAZLI ŞEKERLER VE YAPAY TATLANDIRICILAR KONUSUNDA UYARIDA BULUNULDU 

21 Eylül 2018 Cuma 10:33
Nişasta Bazlı Şeker Ve Yapay Tatlandırıcı Uyarısı

YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA ÖĞRENCİLERE VE VELİLERE, OKUL KANTİNLERİNDE SATILAN İÇECEK VE YİYECEKLERİN İÇİNDE BULUNAN NİŞASTA BAZLI ŞEKERLER VE YAPAY TATLANDIRICILAR KONUSUNDA UYARIDA BULUNULDU 

“OBEZİTEYE BAĞLI HASTALIKLAR BAZEN ÖLÜMCÜL SEYREDEBİLMEKTEDİR. O YÜZDEN OKUL ÇAĞINDAN İTİBAREN BESLENME PROGRAMI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"
Ankara, 21 Eylül 18 (.): Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde velilere ve öğrencilere, gıda tüketimlerinde nişasta bazlı şekerler (NBŞ) ve yapay tatlandırıcılar konusunda uyarılarda bulundu.
Gök, yaptığı yazılı açıklamada, okul kantinlerinde satılan enerji, kolalı, gazlı içeceklerin ve soğuk çay, meyve suyu gibi konsantreli ürünlerin NBŞ ve yapay tatlandırıcı içerdiğini belirterek, satışlarının yasaklanmasını istedi.
Çocukların sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu dile getiren Gök, şunları kaydetti:
"Obeziteye bağlı hastalıklar bazen ölümcül seyredebilmektedir. O yüzden okul çağından itibaren beslenme programı yeniden gözden geçirilerek, okullarda kantin, yemekhane, kafeterya, büfe, çay ocağı vb. yerlerde halen daha satılan enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler (soğuk çay, icetea), kolalı içecekler, aromalı doğal mineralli içecek, aromalı şurup, meyveli içecek, sporcu içecekleri gibi yüksek yoğunluklu tatlandırıcı içeren yiyecek ve özellikle içecekler yasaklanmalıdır."
Yaşam kalitesini düşüren ve tüm dünyada hızla artan hastalıklardan biri olan obeziteye de dikkati çeken Gök, Sağlık Bakanlığınca ilgili tüm kuruluşların katılımı ile hazırlanan "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı"nın etkin bir şekilde uygulanması için tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarınca gereken destek ve yardımın sağlanması gerektiğini vurguladı.
(AA/TUĞ/ŞEB)

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