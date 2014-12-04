Nihat Hatipoğlu'nun Oteli Kaçak Çıktı

Nihat Hatipoğlu'nun Sultanahmet'teki Aya Sultan Oteli ve bitişiğindeki binasıyla ilgili Koruma Kurulu izni olmadığı ortaya çıktı





Dini içerikli televizyon programları ile geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Nihat Hatipoğlu’nun Aya Sultan Oteli ve hemen arkasında yeni aldığı binadaki yapılaşmanın kaçak olduğu ortaya çıktı.



Bölgenin Tarihi Yarımada’da olması sebebiyle binalarda yapılan fonksiyon değişimlerinde ve birleştirmelerde başvurulması zorunlu olan İstanbul 4 numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden izin alınmadığı belirlendi. Koruma Kurulu, kendilerine yapılan başvurulara verdiği yanıtta, Hatipoğlu’nun inşaat izni için zorunlu olan Koruma Kurulu’na başvuru yapmadığı, buna ilişkin işlem kaydının bulunmadığını bildirdi. Kurul konuya ilişkin Fatih Belediyesi’ne bilgi ve belge göndermesi ve uygunsuz yapıların durdurulması talimatında bulundu.



Taraf 'tan Ayfer Çalıkıran'ın haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 658 Nolu kararında arkeolojik sit alanlarında herhangi bir inşa uygulamasının Koruma Kurulunda değerlendirilmeden yapılamayacağı açık bir şekilde ifade ediliyor. Yine aynı şekilde parsel birleştirme ve ayrıştırma işlemlerinin Koruma Kurulu izni olmadan yapılamayacağı belirtiliyor.