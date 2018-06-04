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Niğde’deki Demirkazık Dağı'nda 3 dağcı mahsur kaldı

Niğde'deki Demirkazık Dağı'nda mahsur kalan 3 dağcıyı kurtarmak için gelen helikopter, yoğun sis nedeniyle mahsur bölgeye ulaşamadı.

Niğde’deki Demirkazık Dağı'nda 3 dağcı mahsur kaldı

Niğde'deki Demirkazık Dağı'nda mahsur kalan 3 dağcıyı kurtarmak için gelen helikopter, yoğun sis nedeniyle mahsur bölgeye ulaşamadı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 06:52
Niğde’deki Demirkazık Dağı'nda 3 dağcı mahsur kaldı

Niğde'deki Demirkazık Dağı'nda mahsur kalan 3 dağcıyı kurtarmak için gelen helikopter, yoğun sis nedeniyle mahsur bölgeye ulaşamadı.
Bireysel tırmanış yapan Zirve Dağcılık Kulübü'nden Sercan Eren ve Hazar Altıntaş ile Kocaeli Dağcılık Kulübünden İkraTülek, tırmandıkları 3 bin 750 rakımlı Demirkazık Dağı'nın zirvesinden inişe geçtikleri sırada, yoğun sis nedeniyle 3 bin 500 metrede Pek kulvarında mahsur kaldı.
Dağcıların haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen AKUT, AFAD, UMKE ve JAK ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
Kurtarma çalışması için Konya'dan gelen askeri helikopter, hava muhalefeti nedeniyle dağcıların bulunduğu bölgeye iniş yapamadı.
Ekiplerin kurtarma çalışması gün ağarırken, tekrar devam edecek.

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AKUT Niğde ekip lideri Nedim Urcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Demirkazık Dağı Pek kulvarından tırmanışa başlayan 3 kişinin bulundukları yer hakkında endişeye kapılarak, yardım istediklerini bildirdi.
Dağcıların aşağı inmek istediklerinde uçurumla karşılaştıklarını aktardıklarını ifade eden Urcan, şunları söyledi:
"Telefonla yaptığımız görüşmeler sonuncunda inmeleri gereken yerin uzağında olduklarını anladık ve hava kapalı olduğu için de hareket etmemeleri gerektiğini, arama kurtarma ekiplerinin onlara ulaşacağını söyledik. UMKE, AFAD, AKUT ve JAK ekipleriyle aldığımız kararla ve helikopter çalışmasından sonra bekleme durumundayız. Bütün ekipler hazır şu anda. Helikopter birkaç sorti yaptı ancak teknik anlamda yakıt alması gerektiği için Adana'ya döndüler. Eğer hava iyi olursa helikopter veya 2 kişilik ekip, ip atarak inmeleri sağlanabilir."
Bir dağcının mide bulantısı yaşadığını anlatan Urcan, "3 bin 500 metrede mide bulantısı, baş ağrısı halsizlik çok normal belirtiler. Şu an tek sorun havanın yukarıda biraz soğuk olması. Sıfırın altına biraz yaklaşmıştır. Ancak girdikleri kulvar yaptıkları tırmanış geceyi çok rahat geçirebilecek olduklarını düşünüyoruz. Lakin o rota herkesin tırmanabileceği bir rota değil. Tırmanışa gecenin erken saatlerinde başladıkları için onları sıcak tutacak kıyafetleri yanlarında mevcuttur. Sağlık durumunda bir sorunları olduğunu düşünmüyorum. Helikopterin sesini duyunca biraz daha moral kazanmışlardır. Günün ağarmasıyla bile kendileri inebilecek durumdalar. Kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.
 

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Son Güncelleme: 04.06.2018 10:06
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