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Newsweek'in Hedef Aldığı Başkan Erdoğan'a Twitter Üzerinden Destek Yağdı!

ABD kaynaklı Newsweek dergisinin, Başkan Erdoğan'ı hedef almasının ardından "#WeAllErdoğan" etiketiyle başlatılan Twitter kampanyası vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Newsweek'in Hedef Aldığı Başkan Erdoğan'a Twitter Üzerinden Destek Yağdı!

ABD kaynaklı Newsweek dergisinin, Başkan Erdoğan'ı hedef almasının ardından "#WeAllErdoğan" etiketiyle başlatılan Twitter kampanyası vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

05 Ağustos 2018 Pazar 23:36
Newsweek'in Hedef Aldığı Başkan Erdoğan'a Twitter Üzerinden Destek Yağdı!

Newsweek'in Hedef Aldığı Başkan Erdoğan'a Twitter Üzerinden Destek Yağdı!

ABD kaynaklı Newsweek dergisinin, Başkan Erdoğan'ı hedef almasının ardından "#WeAllErdoğan" etiketiyle başlatılan Twitter kampanyası vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

ABD kaynaklı Newsweek dergisinin Başkan Erdoğan'ı hedef almasının ardından "#WeAllErdoğan" etiketiyle başlatılan Twitter kampanyası vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. On binlerce kişinin '#WeAllErdoğan' etiketi ile yaptıkları paylaşımla vatandaşlar Başkan Erdoğan'a sevgilerini ve desteğini dile getirdi.

ON BİNLERCE KİŞİ DESTEK OLDU

Twitter'da #WeAllErdoğan etiketini kullanan on binlerce kişi, Başkan Erdoğan'a destek oldu. ABD'li yayın organı Newsweek'de yayınlanan, "PKK ve FETÖ terör örgütleri propagandasının, gerçekler ve ideolojik paranoya olarak analiz edilerek sunulduğu" skandal makaleye sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Türkiye'ye yönelik asılsız ve gerçeğe dayanmayan bu makalenin ardından on binlerce kullanıcı, sosyal medyada #WeAllErdoğan etiketini kullanarak Başkan Erdoğan'a desteğini tazeledi.

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