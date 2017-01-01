Neden Reina Seçildi? İşte Sebebi...



Ortaköy’de ünlü bir gece kulübünde silahlı saldırı gerçekleşti. Terör saldırısında 1'i polis 39 kişi hayatını kaybettş 69 kişinin de yaralandığını açıklandı. Terör saldırısı için Reina'nın seçilmesinin sebebi ise bugün uluslararası bir eğlence programının olduğu ve içeride çok sayıda turistin bulunduğu belirtildi.Henüz kimliği belirlenemeyen terörist veya teröristler saldırısında ilk belirlemelere göre bir polis şehit oldu, 39 kişi de hayatını kaybetti. Saldırgan kapı önünde bekleyen bir polisi şehit ederek gece kulübünün içerisine girdi ve etrafa rastgele ateş açtı. Açılan ateşte birçok kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildiBeşiktaş’ta ünlü gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesinin yaşandığı sırada silahlı saldırı gerçekleşti. Akılarda olan diğer soru ise saldırının neden Reina seçildiği idi. Terör saldırısı için Reina'nın seçilmesinin sebebi ise bugün uluslararası bir eğlence programının olduğu ve içerde çok sayıda turistin bulunduğu belirtildi.