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Nazlı Çelik'ten duygu dolu paylaşım!

Terör örgütü PKK'nın hain saldırısını lanetleyen Nazlı Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Elbet bu hesap dönecek" ifadesini kullandı.

Nazlı Çelik'ten duygu dolu paylaşım!

Terör örgütü PKK'nın hain saldırısını lanetleyen Nazlı Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Elbet bu hesap dönecek" ifadesini kullandı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 20:41
Nazlı Çelik'ten duygu dolu paylaşım!

Nazlı Çelik'ten duygu dolu paylaşım!

Terör örgütü PKK'nın hain saldırısını lanetleyen Nazlı Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Elbet bu hesap dönecek" ifadesini kullandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, üs bölgede görev yapan astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyarete giden Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya, evlerine dönerken PKK'lı teröristlerin yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit oldu.

Hain saldırı sonrasında anne ve 11 aylık bir bebeğinin teröre kurban gitmesi 7'den 70'e herkesin tepkisini çekti.

'SİZ KATİLLER BU DÜNYAYA SIĞAMAYACAKSINIZ'

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'de anne ve bebeğinin yürek burkan ölüm haberikarşısında Twitter hesabından şu sözleri yazdı: 

'O, el kadar tabuta sığdı ama siz katiller bu dünyaya sığamayacaksınız. Alçaksınız, korkaksınız. Tarih bu ülkeye can vermiş kahramanlarını, yaşını doldurmamış bebekleri hiç unutmayacağı gibi, sizi de en lanetli şekilde hatırlayacak. Elbet bu hesap ödenecek!'

Çelik'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.

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