Nato Genel Sekreteri Stoltenberg Ankara'da

TC Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Genel Sekreteri JensStoltenberg ile bir araya geldi.



Canikli, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Stoltenberg'i, Milli Savunma Bakanlığı'na gelişinde askeri törenle karşıladı.



Tören birliğini "merhaba asker" diyerek selamlayan Stoltenberg, şeref defterini de imzaladı.



Törenin ardından Bakan Canikli ile Stoltenberg, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.



