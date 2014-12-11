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“Namusunu Temizle Geri Dön“ Deyince

Şok iddia! Barışmak istediği eski sevgilisi "Dönmek istiyorsan onu öldür" dedi, Seda M. yeni sevgilisinin üzerine yastık bastırıp tetiği çekti.

“Namusunu Temizle Geri Dön“ Deyince

Şok iddia! Barışmak istediği eski sevgilisi "Dönmek istiyorsan onu öldür" dedi, Seda M. yeni sevgilisinin üzerine yastık bastırıp tetiği çekti.

11 Aralık 2014 Perşembe 11:13
“Namusunu Temizle Geri Dön“ Deyince
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Çukurova Üniversitesi'nde eğitim gören Seda M. barışmak istediği eski erkek arkadaşının kendisine dönebilmesi için yeni erkek arkadaşını öldürmesi gerektiğini söyleyince harekete geçti. Sabah'ın haberine göre uyuşturucu alıp uyuyan yeni sevgilisi Servet Ürek'in kafasına yastık dayayıp tetiğe bastı. Genç âşığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Olay ile ilgili hazırlanan iddianameye göre, 20 yaşındaki Seda M. çalışmak üzere İstanbul'a gelmişti. Ayhan S. ile ilişkisini bir süre önce bitiren genç kız, Servet Ürek ile beraberlik yaşıyordu. Ayhan S. bu ilişkiye büyük tepki göstermişti. Bir gün arkadaşı Ahmet A. ile eski sevgilisini arabaya alıp konuştu. Eski sevgililer birbirlerine dönmeye karar verdi. Fakat Ayhan S. tek şartını söyledi: "Namusunu temizleyeceksin, Servet'i öldürüp bana öyle döneceksin." Seda M. bu isteği yerine getirme sözü verdi.

YASTIĞI BASTIR, TETİĞİ ÇEK

Cinayet günü Servet Ürek sevgilisi Seda M. ile buluşmuş akşam olunca da Ürek'in İstanbul Sultangazi'deki evlerine gitmişlerdi. Yanlarında bir arkadaşları daha vardı. Arkadaşı uyuyunca ikili baş başa kaldı. Fakat Ürek kullandığı uyuşturucunun etkisi ile sızdı. Masada Servet'in silahı duruyordu. Seda M. hemen Ayhan S.'nin arkadaşı Ahmet A.'yı aradı. Silah getirmesini istedi. Getiremeyeceğini söyleyince masada duran silahtan bahsetti. Nasıl öldürmesi gerektiğini sordu. Ahmet A. da "Yastığı bastır tetiği çek, sesi bile çıkmaz" dedi. Seda M., Ahmet A.'nın dediği gibi yaptı. Uyumakta olan sevgilisinin vücuduna yastığı dayayıp silahla ateş etti. Servet Ürek olay yerinde can verdi. Sevgilisinin arkadaşları tarafından alınan Seda M., silahı ortadan kaybetti. Ceset ise Ürek'in alt katta yaşayan ailesi tarafından bulundu. Ürek ile en son görüşen kişinin Seda M. olduğunu belirleyen polis, genç kızı aramaya başladı. Arandığını öğrenince avukatı ile teslim olan genç kız, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Seda M. için "Tasarlayarak adam öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet istendi. 
Son Güncelleme: 11.12.2014 11:15
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